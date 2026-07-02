4 Tempat Wisata Paling Hits di Bandung untuk Liburan Sekolah, Ada Spot Foto Estetik hingga Wahana Seru

JawaPos.com - Bingung mencari destinasi liburan sekolah di Bandung yang seru untuk semua usia? Lembang masih menjadi kawasan favorit berkat deretan tempat wisata yang menawarkan pengalaman berbeda, mulai dari kebun binatang modern, desa bergaya Eropa, hutan pinus yang Instagramable, hingga taman rekreasi dengan wahana ekstrem.
Keempat destinasi ini cocok dikunjungi bersama keluarga, pasangan, maupun teman karena menghadirkan kombinasi wisata alam, edukasi, hiburan, dan spot foto menarik dalam satu kawasan yang mudah dijangkau.
Berikut empat tempat wisata paling hits di Bandung yang wajib masuk daftar liburan sekolah kamu.
Lembang Park & Zoo menjadi salah satu destinasi favorit keluarga yang menggabungkan konsep kebun binatang modern dengan taman rekreasi. Pengunjung dapat melihat berbagai koleksi satwa dari dekat sekaligus mengikuti aktivitas interaktif seperti memberi makan hewan.
Tak hanya itu, tersedia pula area bermain anak, taman yang luas, hingga wahana kano yang membuat pengalaman berwisata semakin menyenangkan. Lokasinya yakni di Jalan Kolonel Masturi No.171, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
Bagi pencinta wisata dengan suasana unik, Farmhouse Susu Lembang menjadi pilihan yang tidak boleh dilewatkan. Tempat wisata ini terkenal dengan nuansa pedesaan khas Eropa yang menghadirkan banyak spot foto menarik.
Pengunjung dapat menyewa kostum tradisional Belanda, berfoto di rumah hobbit yang ikonik, hingga menikmati segelas susu murni yang bisa ditukarkan menggunakan tiket masuk dengan lokasi di Jalan Raya Lembang No.108, Gudangkahuripan, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
Orchid Forest Cikole menawarkan pengalaman wisata alam di tengah hutan pinus yang sejuk. Destinasi ini dikenal sebagai salah satu kawasan konservasi anggrek dengan ribuan koleksi tanaman dari berbagai jenis.
Daya tarik utamanya adalah Wood Bridge, jembatan gantung yang dihiasi lampu sehingga terlihat semakin indah saat malam hari. Selain itu, tersedia area bermain, putt-putt golf, dan berbagai fasilitas yang cocok untuk wisata keluarga di kawasan Genteng, Cikole, Lembang, Kabupaten Bandung Barat.
Jika ingin mencoba berbagai wahana seru sekaligus berburu foto unik, Dago Dreampark layak menjadi pilihan. Taman rekreasi ini menawarkan beragam aktivitas luar ruang yang cocok untuk anak-anak maupun orang dewasa.
Beberapa wahana yang paling populer antara lain Skybike atau sepeda terbang, karpet terbang bergaya Aladdin, serta rumah terbalik yang menjadi favorit pengunjung untuk berfoto.
Keempat destinasi tersebut menawarkan pengalaman wisata yang berbeda dalam satu kawasan, sehingga memudahkan wisatawan menyusun agenda liburan tanpa harus menempuh perjalanan jauh antarobjek wisata.
Mulai dari wisata edukasi satwa di Lembang Park & Zoo, suasana Eropa di Farmhouse Susu Lembang, keindahan alam Orchid Forest Cikole, hingga wahana petualangan di Dago Dreampark, semuanya menjadi pilihan menarik untuk mengisi liburan sekolah di Bandung bersama keluarga maupun teman.
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