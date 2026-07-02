4 Cara Menuju Cihampelas Walk Bandung dari Stasiun Bandung, Praktis dan Cocok untuk Wisatawan

Cihampelas Walk di Kota Bandung, salah satu destinasi wisata yang mudah dijangkau wisatawan. (Ciwalk)
JawaPos.com - Bingung bagaimana cara menuju Cihampelas Walk (Ciwalk) dari Stasiun Bandung? Tenang, jaraknya hanya sekitar 3–4 kilometer sehingga perjalanan bisa ditempuh wisatawan dalam waktu sekitar 15 menit menggunakan kendaraan.
Sebagai salah satu pusat perbelanjaan dan kuliner paling populer di Bandung, Cihampelas Walk menjadi destinasi favorit wisatawan setelah tiba di Kota Kembang menggunakan kereta api. Ada beberapa pilihan transportasi yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan anggaran, mulai dari ojek online hingga angkutan umum.
Berikut empat cara menuju Cihampelas Walk dari Stasiun Bandung tanpa ribet.
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Ojek online menjadi pilihan paling mudah bagi wisatawan yang membawa banyak barang atau ingin langsung tiba di tujuan. Setelah keluar dari pintu utara maupun pintu selatan Stasiun Bandung, cukup pesan layanan melalui aplikasi dan arahkan titik penjemputan sesuai area yang tersedia.
Perjalanan menuju lobi Cihampelas Walk umumnya memakan waktu sekitar 15 menit, tergantung kepadatan lalu lintas.
Bagi yang ingin menghemat biaya perjalanan, angkot masih jadi pilihan transportasi yang tersedia. Keluar melalui pintu selatan Stasiun Bandung di Jalan Stasiun Timur, kemudian cari angkot berwarna hijau terang dengan rute Stasiun Hall–Ciumbuleuit yang melewati Jalan Cihampelas.
Sampaikan kepada sopir bahwa tujuan Anda adalah Cihampelas Walk agar diturunkan tepat di depan gerbang mal. Tarif perjalanan berkisar Rp 5.000 hingga Rp 7.000.
Alternatif lainnya adalah memanfaatkan layanan bus kota seperti DAMRI maupun Metro Jabar yang melintasi kawasan Jalan Cihampelas. Sebelum berangkat, sebaiknya cek rute, halte keberangkatan, dan jadwal bus melalui aplikasi resmi layanan transportasi tersebut agar perjalanan lebih efisien.
Jika menginginkan perjalanan yang nyaman tanpa harus berganti kendaraan, taksi resmi bisa menjadi pilihan. Area drop-off Stasiun Bandung menyediakan layanan taksi berargo, seperti Bluebird, dengan tarif yang umumnya berkisar Rp 30.000 hingga Rp 50.000, bergantung pada kondisi lalu lintas saat perjalanan.
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