10 Bus Jakarta–Solo yang Masih jadi Favorit Penumpang, Tarif Mulai Rp 280 Ribuan dan Banyak Berangkat Malam

JawaPos.com - Bus Jakarta–Solo masih menjadi salah satu pilihan transportasi darat favorit untuk perjalanan jarak jauh. Selain menawarkan tarif yang relatif terjangkau, penumpang juga memiliki banyak pilihan kelas layanan, mulai dari eksekutif, sleeper, hingga double decker dengan fasilitas yang semakin nyaman.

Sebagian besar bus AKAP (Antarkota Antarprovinsi) melayani keberangkatan pada sore hingga malam hari, sehingga penumpang dapat beristirahat selama perjalanan dan tiba di Solo pada pagi hari. Jadwal keberangkatan umumnya dimulai pukul 17.00 hingga 20.00 WIB.

Harga tiket bus Jakarta–Solo saat ini berkisar antara Rp 280.000 hingga Rp 600.000, tergantung operator, kelas bus, serta fasilitas yang dipilih.

Bagi calon penumpang yang sedang mencari bus Jakarta–Solo terbaik, berikut daftar PO yang hingga kini masih menjadi pilihan banyak masyarakat. Berikut 10 Bus Jakarta–Solo yang masih jadi favorit untuk perjalanan jarak jauh.

1. Agra Mas PO Agra Mas menyediakan layanan kelas eksekutif hingga bus double decker untuk rute Jakarta–Solo. Armada ini menjadi pilihan bagi penumpang yang menginginkan perjalanan nyaman dengan fasilitas yang lebih lengkap.

2. Rosalia Indah Rosalia Indah merupakan salah satu operator bus paling populer di jalur Jakarta–Solo. Perusahaan ini menawarkan berbagai pilihan kelas, mulai dari Eksekutif, First Class Double Decker, hingga Sleeper Bus yang dirancang untuk perjalanan malam.

3. Sinar Jaya Sinar Jaya melayani rute Jakarta–Solo dengan armada kelas Eksekutif dan Suite Class. Operator ini dikenal memiliki jaringan keberangkatan yang luas serta pilihan jadwal yang cukup beragam.

4. Sudiro Tungga Jaya (STJ) Sudiro Tungga Jaya atau STJ juga menjadi salah satu operator yang melayani rute Jakarta menuju Solo dengan armada malam yang cukup diminati penumpang.