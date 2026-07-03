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Rian Alfianto
Jumat, 3 Juli 2026 | 21.03 WIB

4 Bus Makassar-Pare Pare yang Bisa Jadi Pilihan, Tarif Mulai Rp 136 Ribu, Simak Jadwal dan Titik Naiknya

Ilustrasi armada bus PO Borlindo. (Redbus) - Image

Ilustrasi armada bus PO Borlindo. (Redbus)

JawaPos.com - Mencari transportasi umum dari Makassar ke Pare Pare? Ada beberapa operator bus dan shuttle yang melayani rute ini setiap hari dengan tarif mulai Rp 136 ribu hingga Rp 300 ribu.

Perjalanan dari Makassar menuju Pare Pare berjarak sekitar 150 kilometer dengan waktu tempuh rata-rata 3–5 jam. Hal itu tergantung kondisi lalu lintas, rute yang dilalui, serta jumlah titik pemberhentian. 

Selain bus, tersedia pula alternatif menggunakan Kereta Api Trans Sulawesi yang terhubung dengan perjalanan darat menuju Kota Pare Pare. Berikut pilihan transportasi yang bisa menjadi referensi.

1. PO Borlindo

PO Borlindo melayani perjalanan malam dari Makassar menuju Pare Pare menggunakan bus kelas Eksekutif.

- Titik keberangkatan: Tamalanrea, Makassar
- Tujuan: Terminal Pare Pare
- Jadwal: 20.00 WITA
- Tarif: Rp 150 ribu

Bus ini cocok bagi penumpang yang ingin tiba di Parepare pada malam hari dengan fasilitas kelas eksekutif.

2. PO Neo Trans

Neo Trans menjadi pilihan lain dengan tarif yang juga cukup terjangkau.

- Titik keberangkatan: Kawasan Wajo, Makassar
- Tujuan: Ujung Bulu, Pare Pare
- Jadwal: 19.30 WITA
- Tarif: Rp 150 ribu

Operator ini melayani keberangkatan malam sehingga sesuai bagi penumpang yang ingin berangkat setelah aktivitas kerja selesai.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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