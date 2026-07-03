4 Bus Makassar-Pare Pare yang Bisa Jadi Pilihan, Tarif Mulai Rp 136 Ribu, Simak Jadwal dan Titik Naiknya

Ilustrasi armada bus PO Borlindo. (Redbus)
JawaPos.com - Mencari transportasi umum dari Makassar ke Pare Pare? Ada beberapa operator bus dan shuttle yang melayani rute ini setiap hari dengan tarif mulai Rp 136 ribu hingga Rp 300 ribu.
Perjalanan dari Makassar menuju Pare Pare berjarak sekitar 150 kilometer dengan waktu tempuh rata-rata 3–5 jam. Hal itu tergantung kondisi lalu lintas, rute yang dilalui, serta jumlah titik pemberhentian.
Selain bus, tersedia pula alternatif menggunakan Kereta Api Trans Sulawesi yang terhubung dengan perjalanan darat menuju Kota Pare Pare. Berikut pilihan transportasi yang bisa menjadi referensi.
Baca Juga:HUT ke-499 Jakarta: Daftar Tempat Wisata Gratis yang Bisa Dikunjungi, dari Ancol, Ragunan, Monas hingga 11 Museum
PO Borlindo melayani perjalanan malam dari Makassar menuju Pare Pare menggunakan bus kelas Eksekutif.
- Titik keberangkatan: Tamalanrea, Makassar
- Tujuan: Terminal Pare Pare
- Jadwal: 20.00 WITA
- Tarif: Rp 150 ribu
Bus ini cocok bagi penumpang yang ingin tiba di Parepare pada malam hari dengan fasilitas kelas eksekutif.
Baca Juga: 5 Akses Transportasi ke Mall Bali Galeria dari Bandara I Gusti Ngurah Rai, Praktis dan Cepat
Neo Trans menjadi pilihan lain dengan tarif yang juga cukup terjangkau.
- Titik keberangkatan: Kawasan Wajo, Makassar
- Tujuan: Ujung Bulu, Pare Pare
- Jadwal: 19.30 WITA
- Tarif: Rp 150 ribu
Operator ini melayani keberangkatan malam sehingga sesuai bagi penumpang yang ingin berangkat setelah aktivitas kerja selesai.
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Bosnia dan Herzegovina di Piala Dunia 2026: The Stars and Stripes Tak Ingin Malu!
Prediksi Skor Swiss vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Granit Xhaka Cs Siap Libas El Khadra Demi Tiket 16 Besar
Prediksi Skor Spanyol vs Austria di Piala Dunia 2026: Lamine Yamal Jadi Pembeda
Prediksi Skor Belgia vs Senegal di Piala Dunia 2026: Setan Merah Emoh Angkat Koper Lebih Dulu!
Brasil vs Norwegia: Memori 1994 dan 1998, Misi Balas Dendam Generasi Emas Erling Haaland di Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di 32 Besar Piala Dunia 2026: Joao Felix Pede Singkirkan Skuad Vatreni!
Prediksi Skor Inggris vs RD Kongo: Bursa Jagokan Three Lions, Opta Beri Peluang Menang 73,9 Persen
Silaturahmi dengan Suporter PSIS, Malut United Pastikan Tak Pakai Nama Semarang dan Siap Mengalah soal Stadion
Ditunggu Saja! Persebaya Surabaya Siapkan 7 Pemain Asing Baru Usai Rombak Skuad Musim Lalu
Prediksi Skor Portugal vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Cristiano Ronaldo Cs Lolos ke 16 Besar