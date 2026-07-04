6 Bus Malam Jakarta-Purwokerto yang Banyak Dicari Penumpang, Tarif Mulai Rp 160 Ribuan

Ilustrasi armada bus PO Sumber Alam. (Redbus).
JawaPos.com - Mencari bus malam Jakarta-Purwokerto dengan tarif terjangkau dan jadwal keberangkatan sore hingga malam menjadi pilihan banyak perantau, mahasiswa, hingga wisatawan yang ingin menghemat biaya perjalanan.
Saat ini terdapat sejumlah perusahaan otobus (PO) yang melayani rute Jakarta-Purwokerto setiap hari dengan harga tiket mulai Rp160 ribuan. Selain lebih hemat dibandingkan moda transportasi lain pada waktu tertentu, perjalanan malam juga memungkinkan penumpang tiba di Purwokerto pada pagi hari sehingga waktu lebih efisien.
Berikut enam pilihan bus malam Jakarta-Purwokerto yang bisa menjadi referensi.
DAMRI menjadi salah satu operator yang melayani perjalanan dari Jakarta menuju Purwokerto.
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Keberangkatan dilakukan dari kantor perwakilan DAMRI di Kemayoran menuju Purwokerto dengan jadwal sekitar pukul 19.30 WIB. Bus ini menyediakan kelas Bisnis dengan tarif sekitar Rp 170 ribu.
PO Sumber Alam menjadi pilihan favorit bagi penumpang yang mengutamakan harga ekonomis dengan layanan eksekutif.
Bus berangkat dari Terminal Kampung Rambutan, Jakarta, menuju Terminal Bulupitu, Purwokerto pada pukul 19.30 WIB. Harga tiket kelas Eksekutif dibanderol sekitar Rp 160 ribu.
PO Sinar Jaya menawarkan titik keberangkatan yang lebih banyak sehingga memudahkan calon penumpang.
Bus tersedia dari Lebak Bulus, Terminal Kampung Rambutan, Terminal Kalideres, Terminal Tanjung Priok, hingga Terminal Pulogebang.
Tujuan perjalanan adalah Sokaraja dan Terminal Bulupitu Purwokerto. Keberangkatan dimulai sejak pukul 17.00 WIB dengan tarif Rp 160 ribu untuk kelas Eksekutif.
PO Pebepe juga melayani rute Jakarta-Purwokerto menggunakan armada kelas VIP yang menawarkan kenyamanan setara kelas Eksekutif.
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