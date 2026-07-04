5 Cara ke Bandung dari Jakarta, Mulai Whoosh, Kereta, Shuttle, Bus, yang Praktis dan Hemat

JawaPos.com - Perjalanan dari Jakarta ke Bandung kini semakin mudah tanpa harus membawa kendaraan pribadi. Tersedia berbagai pilihan transportasi umum yang cepat, nyaman, hingga ramah di kantong, mulai dari kereta cepat, kereta reguler, shuttle, bus, hingga kombinasi KRL dan kereta lokal.

Bagi wisatawan maupun pelaku perjalanan bisnis, menggunakan transportasi umum juga menjadi solusi untuk menghindari kemacetan, biaya tol, hingga kesulitan mencari parkir. Bandung menjadi salah satu destinasi favorit warga Jabodetabek.

Namun, tingginya jumlah kendaraan yang masuk, terutama dari luar kota seperti Jakarta, kerap memicu kemacetan di berbagai ruas jalan. Karena itu, bepergian menggunakan transportasi umum menjadi pilihan yang semakin praktis. Berikut pilihannya.

1. Kereta Cepat Whoosh, Pilihan Paling Cepat ke Bandung Jika mengutamakan waktu tempuh, Kereta Cepat Whoosh menjadi pilihan terbaik. Perjalanan dari Stasiun Halim, Jakarta Timur, menuju Stasiun Tegalluar Summarecon hanya memakan waktu sekitar 45 menit.

Setelah tiba di Tegalluar, penumpang dapat memanfaatkan layanan shuttle gratis maupun transportasi lanjutan menuju pusat Kota Bandung.

Tiket dapat dipesan melalui aplikasi maupun situs resmi Whoosh sehingga proses keberangkatan menjadi lebih praktis, dengan waktu tempuh hanya 45 menit, cocok untuk perjalanan bisnis maupun liburan singkat.

2. KA Argo Parahyangan, Nyaman Langsung ke Pusat Kota Bagi yang ingin turun langsung di pusat Kota Bandung, KA Argo Parahyangan masih menjadi salah satu pilihan favorit.

Kereta ini berangkat dari Stasiun Gambir, Jakarta, dan berhenti di Stasiun Bandung dengan waktu perjalanan sekitar tiga jam.

Selain nyaman, kereta ini menawarkan jadwal keberangkatan yang cukup beragam sehingga memudahkan penumpang menyesuaikan waktu perjalanan.