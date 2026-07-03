HUT ke-499 Jakarta: Daftar Tempat Wisata Gratis yang Bisa Dikunjungi, dari Ancol, Ragunan, Monas hingga 11 Museum

Ilustrasi kawasan wisata Pantai Ancol siap sambut wisatawan di momen libur Lebaran.(RianAlfianto/JawaPos.com)
JawaPos.com - Masyarakat bisa menikmati berbagai tempat wisata gratis dalam rangka perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta. Program ini berlaku bagi seluruh pengunjung yang memiliki KTP Indonesia, sehingga menjadi kesempatan menarik untuk berwisata tanpa perlu mengeluarkan biaya tiket masuk.
Sejumlah destinasi favorit seperti Taman Impian Jaya Ancol, Taman Margasatwa Ragunan, Monumen Nasional (Monas), hingga belasan museum milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta ikut berpartisipasi dalam program tersebut.
Selain itu, beberapa fasilitas olahraga milik Pemprov juga dapat digunakan secara gratis selama periode perayaan. Bagi masyarakat yang berencana menghabiskan waktu liburan di ibu kota, berikut daftar tempat wisata gratis HUT Jakarta ke-499 beserta ketentuan yang perlu diketahui.
1. Taman Impian Jaya Ancol
Ancol memberikan akses masuk kawasan secara gratis bagi seluruh pengunjung. Namun, program ini hanya berlaku untuk tiket masuk kawasan.
Pengunjung tetap dikenakan biaya apabila ingin menikmati berbagai wahana permainan, seperti Dufan, Sea World, Atlantis, Ocean Dream Samudra, maupun tiket kendaraan.
Sebelum datang, pengunjung wajib melakukan reservasi paling lambat H-1 melalui situs resmi Ancol agar mendapatkan tiket masuk gratis.
2. Taman Margasatwa Ragunan
Kebun Binatang Ragunan juga membuka akses masuk gratis bagi pengunjung selama program HUT Jakarta ke-499.
Meski demikian, biaya parkir kendaraan dan tiket berbagai wahana di dalam kawasan Ragunan tetap diberlakukan sesuai tarif normal.
Program ini menjadi kesempatan bagi keluarga untuk menikmati koleksi satwa sekaligus mengisi liburan dengan biaya yang lebih hemat.
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