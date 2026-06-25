Bundaran HI Ditutup Sabtu Sore, Ini Pengalihan Arus Lalu Lintas Malam Puncak HUT Jakarta

Peserta mengikuti Pawai Defile 17 pusat perbelanjaan anggota APPBI DPD DKI Jakarta saat Car Free Day (CFD) dari Thamrin City menuju Bundaran HI dan kembali ke Thamrin City, Jakarta.
JawaPos.com - Kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) dipastikan bakal padat merayap akhir pekan ini. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas ketat menjelang Malam Puncak HUT ke-499 Menuju 5 Abad Jakarta yang digelar pada Sabtu, 27 Juni 2026. Penutupan dan pengalihan arus jalan di jantung ibu kota akan dimulai sejak pukul 14.00 WIB.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin menuturkan, pengaturan lalu lintas dilakukan secara bertahap dan situasional. Langkah ini diambil untuk memastikan perayaan akbar yang berlangsung dari pukul 15.00 hingga 22.00 WIB tersebut berjalan kondusif.
"Kami menerjunkan 475 personel di lapangan untuk melakukan pengaturan lalu lintas, pengamanan, serta pelayanan kepada masyarakat," ujar Budi, Kamis (25/6).
Bagi Anda yang berencana melintasi pusat kota pada Sabtu sore, berikut adalah beberapa ruas jalan yang akan mengalami pengalihan arus hingga pukul 23.00 WIB:
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- Jalan Jenderal Sudirman (segmen Bundaran HI–Dukuh Atas)
- Jalan M.H. Thamrin
- Jalan M. Mashabi
- Jalan Sutan Syahrir & Jalan Imam Bonjol (segmen Jalan Agus Salim–Bundaran HI)
- Jalan Kotabumi, Jalan Teluk Betung, dan Jalan Sumenep.
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