Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Kamis, 25 Juni 2026 | 22.44 WIB

Bundaran HI Ditutup Sabtu Sore, Ini Pengalihan Arus Lalu Lintas Malam Puncak HUT Jakarta

Peserta mengikuti Pawai Defile 17 pusat perbelanjaan anggota APPBI DPD DKI Jakarta saat Car Free Day (CFD) dari Thamrin City menuju Bundaran HI dan kembali ke Thamrin City, Jakarta. - Image

Peserta mengikuti Pawai Defile 17 pusat perbelanjaan anggota APPBI DPD DKI Jakarta saat Car Free Day (CFD) dari Thamrin City menuju Bundaran HI dan kembali ke Thamrin City, Jakarta.

JawaPos.com - Kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI) dipastikan bakal padat merayap akhir pekan ini. Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas ketat menjelang Malam Puncak HUT ke-499 Menuju 5 Abad Jakarta yang digelar pada Sabtu, 27 Juni 2026. Penutupan dan pengalihan arus jalan di jantung ibu kota akan dimulai sejak pukul 14.00 WIB.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Budi Awaluddin menuturkan, pengaturan lalu lintas dilakukan secara bertahap dan situasional. Langkah ini diambil untuk memastikan perayaan akbar yang berlangsung dari pukul 15.00 hingga 22.00 WIB tersebut berjalan kondusif.

"Kami menerjunkan 475 personel di lapangan untuk melakukan pengaturan lalu lintas, pengamanan, serta pelayanan kepada masyarakat," ujar Budi, Kamis (25/6).

Daftar Jalan yang Terdampak Penutupan

Bagi Anda yang berencana melintasi pusat kota pada Sabtu sore, berikut adalah beberapa ruas jalan yang akan mengalami pengalihan arus hingga pukul 23.00 WIB:

- Jalan Jenderal Sudirman (segmen Bundaran HI–Dukuh Atas)

- Jalan M.H. Thamrin

- Jalan M. Mashabi

- Jalan Sutan Syahrir & Jalan Imam Bonjol (segmen Jalan Agus Salim–Bundaran HI)

- Jalan Kotabumi, Jalan Teluk Betung, dan Jalan Sumenep.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Pemprov DKI Kantongi Aset Rp22 Triliun di HUT Jakarta, Simak Rinciannya - Image
Jabodetabek

Pemprov DKI Kantongi Aset Rp22 Triliun di HUT Jakarta, Simak Rinciannya

Kamis, 25 Juni 2026 | 00.08 WIB

HUT ke-499 Jakarta, DPRD DKI: Cari Kerja Susah, Biaya Hidup Naik - Image
Jabodetabek

HUT ke-499 Jakarta, DPRD DKI: Cari Kerja Susah, Biaya Hidup Naik

Senin, 22 Juni 2026 | 18.48 WIB

Sambut HUT ke-499 DKI Jakarta, 1500 Peserta Siap Ramaikan Turnamen Domino Nasional Berhadiah Rp 200 Juta - Image
Sports

Sambut HUT ke-499 DKI Jakarta, 1500 Peserta Siap Ramaikan Turnamen Domino Nasional Berhadiah Rp 200 Juta

Sabtu, 20 Juni 2026 | 23.46 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati - Image
1

Prediksi Skor Swiss vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Tancap Gas Bombardir Gawang La Nati

2

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs Uzbekistan: Ruben Dias Siap Hadapi Tim Bertahan

3

Prediksi Skor Yordania vs Aljazair di Piala Dunia 2026: Duel Hidup dan Mati Siapa Lolos dari Grup J

4

Penampakan Wajah Wanita yang Menipu Tantri Kotak dkk dengan Kerugian Mencapai Rp 10 Miliar

5

Viral! Pengakuan BEM FH UBK Usai Temui Gibran, Ngaku Terima Uang hingga Minta Maaf ke Mahasiswa

6

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Korea Selatan di Piala Dunia 2026: Son Heung-min Wajib Menang Demi Tiket 32 Besar

7

Prediksi Skor Kolombia vs RD Kongo di Piala Dunia 2026: Daniel Munoz Motor Serangan Los Cafeteros

8

Prediksi Skor Bosnia dan Herzegovina vs Qatar di Piala Dunia 2026: Mimpi Buruk Al-Annabi Belum Usai

9

Prediksi Skor Maroko vs Haiti di Piala Dunia 2026: Achraf Hakimi Cs Siap Pesta Gol di Laga Penentuan

10

Prediksi Skor Panama vs Kroasia di Piala Dunia 2026: Misi Berat Luka Modric Berburu Poin Pertama

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore