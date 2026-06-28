Rano Karno Sebut Perilaku Warga Berubah Drastis jelang 5 Abad Jakarta: Makin Tertib

Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno saat menghadiri gelaran 'Jakarta Penuh Warna' di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (28/6). (Istimewa)
JawaPos.com - Menjelang usia lima abad Jakarta, ada perubahan signifikan dari perilaku warganya yang mulai terlihat di ruang-ruang publik.
Perubahan itu menjadi sorotan utama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, saat menghadiri gelaran 'Jakarta Penuh Warna' di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta Pusat, Minggu (28/6).
Acara yang dihadiri langsung bersama Gubernur Pramono Anung ini menjadi bagian dari perayaan HUT ke-499 Jakarta.
Rano Karno menegaskan bahwa momentum pertambahan usia ini adalah langkah awal yang krusial.
Pasalnya, pada tahun 2027 mendatang, Jakarta akan resmi menginjak usia sejarah baru, yaitu lima abad.
"Alhamdulillah, perayaan ulang tahun Jakarta ke-499 menjadi awal kita menyambut Jakarta berusia lima abad. Karena itu, lambang Jakarta lima abad adalah lima jari," ujar pria yang akrab disapa Bang Doel tersebut.
Menurut pemeran Si Doel itu, semangat menyambut usia baru ini tercermin dari kolaborasi, kreativitas, serta kedewasaan warga yang memadati area Bundaran HI.
Salah satu poin penting yang diapresiasi oleh Pemprov DKI adalah meningkatnya budaya tertib di kalangan warga. Perubahan ini sangat terasa di fasilitas transportasi massal yang menjadi urat nadi Jakarta.
Rano mengaku bangga melihat kesadaran kolektif yang mulai tumbuh di tengah masyarakat, terutama dalam menjaga ketertiban umum selama rangkaian perayaan ulang tahun kota.
"Mudah-mudahan di usia ke-499, warga Jakarta semakin dewasa. Saya melihat masyarakat sudah semakin tertib, bahkan saat mengantre di MRT. Kesadaran masyarakat mulai tumbuh, dan itu menjadi kebahagiaan bagi kami," ungkapnya.
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