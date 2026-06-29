Cari Liburan Dekat Rumah? 10 Tempat Wisata di Tangerang Ini Layak Untuk Dicoba

tempat wisata di Tangerang yang layak dijelajahi saat liburan./Freepik/ jcomp
JawaPos.com – Wisata Tangerang menjadi pilihan liburan dekat rumah yang praktis tanpa perlu perjalanan jauh.
Dengan akses mudah, wisata Tangerang kian dilirik sebagai destinasi liburan singkat di akhir pekan.
Beragam konsep wisata Tangerang berkembang untuk menjawab kebutuhan liburan yang sederhana dan efisien.
Di tengah aktivitas perkotaan, wisata Tangerang menawarkan alternatif liburan yang tetap relevan dan mudah dijangkau.
Dilansir dari akun YouTube DOYAN WISATA pada Minggu (28/6), bahwa ada sepuluh tempat wisata di Tangerang yang layak dijelajahi saat liburan.
1. Land's End PIK 2
Pantai Land's End di PIK 2 menawarkan pemandangan estetik yang sempurna untuk mengisi konten media sosial kamu dengan foto-foto menarik.
Tempat ini dilengkapi kursi-kursi santai di tepi pantai sehingga pengunjung bisa duduk bersantai menikmati suasana laut bersama teman-teman mereka.
Berbagai aktivitas bisa dilakukan di kawasan pantai ini termasuk bermain voli pantai yang menyenangkan untuk mengisi waktu luang bersama kerabat.
Lokasi ini cocok bagi kamu yang ingin menikmati suasana pantai tanpa harus melakukan perjalanan jauh ke luar kota atau destinasi lain.
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