10 Tempat Wisata di Tasikmalaya yang Cocok Buat Liburan Santai

tempat wisata di Tasikmalaya yang layak dijelajahi saat liburan./Freepik/ freepik
JawaPos.com – Wisata Tasikmalaya menawarkan pilihan liburan santai bagi siapa saja yang ingin menikmati suasana tenang dan tidak terburu-buru.
Sebagai daerah dengan alam beragam, wisata Tasikmalaya kerap dipilih untuk liburan singkat tanpa harus bepergian jauh.
Tren wisata Tasikmalaya terus berkembang seiring meningkatnya minat liburan santai yang mengutamakan kenyamanan dan suasana rileks.
Bagi banyak orang, wisata Tasikmalaya menjadi opsi liburan karena mudah dijangkau dan cocok untuk melepas penat.
Dilansir dari akun YouTube DOYAN WISATA pada Senin (29/6), bahwa ada sepuluh tempat wisata di Tasikmalaya yang layak dijelajahi saat liburan.
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1. Taman Karang Resik
Taman Karang Resik menawarkan berbagai wahana seru yang cocok untuk menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta.
Lokasi tempat ini berada di dekat aliran sungai Sitandui sehingga pemandangan alam di sekitarnya sangat memanjakan mata.
Tiket masuk yang perlu kamu bayarkan adalah sebesar Rp35.000 per orang untuk menikmati semua fasilitas.
Kamu bisa berjalan-jalan di area hutan atau menjelajahi titik pengamatan gunung berapi yang ada di kawasan ini.
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