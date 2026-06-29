Mau Liburan ke Mojokerto? Ini 10 Rekomendasi Hotel Murah dan Terbaik dengan View Bagus

hotel murah dam terbaik untuk liburan di Mojokerto./Freepik/lifeforstock
JawaPos.com – Liburan ke Mojokerto makin menyenangkan dengan pilihan hotel murah yang tetap menawarkan kenyamanan dan view bagus.
Hotel di Mojokerto kini hadir dengan fasilitas terbaik yang mendukung pengalaman liburan lebih seru dan menyenangkan.
Beberapa hotel di Mojokerto menonjol karena kombinasi harga murah dan pemandangan alam yang memikat.
Menikmati liburan di Mojokerto terasa lengkap ketika menginap di hotel terbaik dengan view yang menenangkan.
Dilansir dari akun YouTube DOYAN NGINEP pada Senin (29/6), bahwa ada sepuluh hotel murah dam terbaik untuk liburan di Mojokerto.
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1. Aston Mojokerto Hotel & Conference Center
Hotel berbintang empat ini menghadirkan kemewahan dengan desain modern di pusat kota.
Lokasinya sangat strategis sehingga memudahkan akses menuju kawasan pemerintahan dan bisnis.
Tersedia fasilitas unggulan seperti kolam renang, restoran berkelas, pusat kebugaran, dan ruang konferensi yang luas. Tarif menginap di properti ini dimulai dari Rp700.000 per malam untuk satu kamar.
2. Raden Wijaya Hotel & Convention
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