Biar Tidak Bosan, Ini 10 Wisata Purwakarta yang Bisa Kamu Jelajahi Untuk Liburan Saat Ini

tempat wisata di Purwakarta yang layak dijelajahi saat liburan./Freepik/ jcomp
JawaPos.com – Wisata Purwakarta menjadi pilihan liburan yang relevan saat ini karena menawarkan variasi destinasi yang tidak membosankan.
Perkembangan wisata Purwakarta membuat daerah ini semakin diperhitungkan sebagai tujuan liburan yang praktis dan mudah dijangkau.
Bagi pencari referensi liburan, wisata Purwakarta menghadirkan suasana berbeda dari destinasi populer yang sudah terlalu ramai.
Dinamika wisata Purwakarta menunjukkan bahwa liburan tidak selalu harus jauh atau mahal untuk terasa menyenangkan.
Dilansir dari akun YouTube DOYAN WISATA pada Senin (29/6), bahwa ada sepuluh tempat wisata di Purwakarta yang layak dijelajahi saat liburan.
1. Cikao Park
Tempat rekreasi ini menghadirkan wahana air sebagai atraksi utamanya dengan kolam renang berukuran besar.
Kolam-kolam tersebut saling terhubung dan mengelilingi seluruh kawasan Cikao Park yang luas.
Kamu bersama keluarga dapat menikmati berbagai aktivitas bermain air di fasilitas yang tersedia.
Area hijau dengan hamparan rumput tebal juga disediakan untuk bersantai sambil piknik bersama orang tercinta.
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