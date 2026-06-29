Bukan Cuma Kaliurang, Ini 9 Tempat Wisata di Sleman yang Layak Dijelajahi saat Liburan

tempat wisata di Sleman yang layak dijelajahi saat liburan./Freepik/ travel-photography
JawaPos.com – Wisata Sleman terus berkembang sebagai tujuan liburan yang menawarkan pilihan selain Kaliurang.
Kabupaten Sleman dikenal memiliki wisata beragam yang relevan untuk liburan singkat maupun panjang.
Tren wisata Sleman menunjukkan minat liburan bergeser ke lokasi yang lebih variatif dan mudah dijangkau.
Bagi pelancong lokal, wisata Sleman menjadi opsi Liburan praktis tanpa harus keluar dari Yogyakarta.
Dilansir dari akun YouTube DOYAN WISATA pada Minggu (28/6), bahwa ada sembilan tempat wisata di Sleman yang layak dijelajahi saat liburan.
1. Candi Ijo
Candi Ijo merupakan bangunan bersejarah yang berada di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan.
Lokasi candi ini sangat strategis karena berdekatan dengan dua candi terkenal yaitu Ratu Boko dan Prambanan.
Keunikan utama tempat ini terletak pada posisinya yang berada di atas bukit sehingga menawarkan panorama alam memukau.
Pemandangan dari ketinggian menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung yang datang ke kompleks candi berwarna hijau ini.
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