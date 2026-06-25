5 Cara ke Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dari Malang Naik Transportasi Umum, Tiket Mulai Rp 62 Ribuan

Ilustrasi kepadatan menuju keluar kapal di Pelabuhan Ketapang dari Gilimanuk. (Istimewa).
JawaPos.com - Mencari cara menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dari Kota Malang tanpa kendaraan pribadi sebenarnya tidak sulit. Ada sejumlah pilihan transportasi umum yang bisa digunakan, mulai dari kereta api langsung, travel door-to-door, hingga bus antarkota dengan tarif yang relatif terjangkau.
Bagi wisatawan yang hendak menyeberang ke Bali melalui Pelabuhan Ketapang atau sekadar bepergian ke Banyuwangi, kereta api masih menjadi pilihan paling praktis karena menawarkan rute langsung hingga Stasiun Ketapang yang lokasinya dekat dengan pelabuhan.
Namun, bagi yang mengutamakan fleksibilitas atau ingin dijemput dari rumah, layanan travel juga layak dipertimbangkan.
Berikut lima cara menuju Pelabuhan Ketapang Banyuwangi dari Malang menggunakan transportasi umum.
Kereta Api Tawang Alun menjadi salah satu moda transportasi favorit karena melayani perjalanan langsung dari Malang menuju Stasiun Ketapang.
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Kereta ini berangkat dari Stasiun Malang Kotalama maupun Stasiun Malang dan tiba di Stasiun Ketapang pada malam hari. Waktu tempuhnya sekitar tujuh jam sehingga cocok bagi penumpang yang ingin tiba di Banyuwangi menjelang tengah malam.
Harga tiketnya juga relatif ramah karena sudah disubsidi pemerintah yakni Rp 62.000 per orang. Tiket dapat dipesan melalui aplikasi Access by KAI maupun kanal penjualan resmi KAI lainnya.
Jika ingin tiba di Banyuwangi lebih awal, KA Ijen Ekspres bisa menjadi alternatif.
Kereta komersial ini berangkat dari Stasiun Malang pada pagi hari dan tiba di Stasiun Ketapang pada siang hari. Jadwal tersebut cukup ideal bagi wisatawan yang ingin langsung melanjutkan perjalanan ke Bali atau menjelajahi destinasi wisata Banyuwangi pada hari yang sama.
Tarif tiket kelas ekonomi mulai sekitar Rp 175 ribu, sedangkan kelas eksekutif berada di kisaran Rp 265.000. Pemesanan dapat dilakukan melalui aplikasi Access by KAI maupun platform perjalanan daring.
Bagi penumpang yang tidak ingin repot berpindah moda transportasi, layanan travel eksekutif menjadi pilihan yang nyaman.
Operator travel umumnya menawarkan layanan jemput langsung dari rumah, hotel, atau lokasi tertentu di Kota Malang dan mengantar hingga kawasan Pelabuhan Ketapang.
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