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Mohammad Maulana Iqbal
Rabu, 24 Juni 2026 | 17.43 WIB

Cari Suasana Baru? Ini 10 Rekomendasi Wisata di Majalengka untuk Liburan Seru

tempat wisata di Majalengka yang layak dijelajahi saat liburan./Freepik/ freepik - Image

tempat wisata di Majalengka yang layak dijelajahi saat liburan./Freepik/ freepik

JawaPos.com – Wisata Majalengka semakin dilirik sebagai pilihan liburan bagi pencari suasana baru di luar destinasi yang sudah terlalu ramai.

Dengan karakter alam yang beragam, wisata Majalengka menawarkan alternatif liburan yang tenang, segar, dan mudah dijangkau.

Perkembangan wisata Majalengka menunjukkan bahwa daerah ini mulai serius membangun daya tarik liburan yang relevan dengan tren wisata.

Bagi banyak orang, wisata Majalengka menjadi jawaban atas kebutuhan liburan singkat tanpa harus pergi terlalu jauh.

Dilansir dari akun YouTube DOYAN WISATA pada  Rabu (24/6), bahwa ada sepuluh tempat wisata di Majalengka yang layak dijelajahi saat liburan.

1. Situ Cipanten

Situ Cipanten terbentuk dari kombinasi cantik antara danau alami yang dikelilingi pepohonan lebat menyerupai hutan dengan air jernih yang memukau.

Fenomena menarik di tempat ini adalah perubahan warna air danau yang dinamis menciptakan pemandangan berbeda di setiap waktu kunjungan bagi para pengunjung.

Lokasi ini menyediakan banyak spot foto instagramable dengan latar belakang danau dan pepohonan yang sempurna untuk diabadikan di media sosial kamu.

Berdasarkan catatan sejarah, keberadaan danau ini sudah ada sejak tahun 1970 dan terus menjadi destinasi favorit hingga sekarang bagi masyarakat sekitar.

Editor: Hanny Suwindari
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