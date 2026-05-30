Nova Dinata
Sabtu, 30 Mei 2026 | 21.20 WIB

6 Mall Bandung dengan Spot Duduk Nyaman untuk Menunggu Jam Tayang Film  

Ilustrasi mall di Bandung. (Magnific)

 

JawaPos.com - Bandung tidak hanya dikenal sebagai kota wisata dan kuliner, banyak mall dengan spot yang nyaman. 
 
Beberapa mall Bandung memiliki fasilitas premium seperti area duduk minimalis, lounge santai serta konsep semi - outdoor. 
 
Mall konsep semi-outdoor dan area yang nyaman sangat diminati pengunjung seperti yang dilansir oleh Wanderlog, Selasa (18/2).  
 
Berikut 6 Mall di Kota Bandung yang memiliki spot duduk ternyaman saat menunggu jam tayang bioskop. 
 
 
Ciwalk
 
Cihampelas Walk (ciwalk) terletak di Jl. Cihampelas No.160, Cipaganti, Kec. Coblong, Kota Bandung, Jawa Barat. 
 
Mall yang identik dengan konsep outdoor dengan area duduk nuansa rindang, lampu hias sangat cocok untuk bersantai. 
 
Ciwalk buka pukul 10.00 - 22.00 WIB. Spot duduk area lounge dan resto di XXI Ciwalk jadi tempat favorit buat nongkrong atau setelah nonton. 
 
Ciwalk banyak diminati pengunjung karena mall dengan konsep semi-outdoor seperti yang dilansir oleh Wanderlog, Selasa (18/2). 
 
Paris van java 
 
Paris Van Java (PVJ) terletak di Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Jalan Sukajadi No.131-139, Cipedes, Kec. Sukajadi.  
 
Mall dengan konsep semi-outdoor, strategis dan dijuluki sebagai salah satu mall yang paling ikonik di Bandung. 
 
Paris Van Java memiliki spot duduk sebelum menonton di area rooftop (sky garden) dengan cafe di lantai utama. 
 
Bagian basement sering dijadikan area festival serta mall memberikan penawaran bioskop satin class CGV.  
 
Tidak hanya berfokus pada layar film, tetapi juga fasilitas lengkap dan nyaman seperti yang dilansir oleh Zawya, Senin (29/4). 
 
23 paskal shopping center 
 
23 Paskal shopping center terletak di Jalan Pasirkaliki No. 25–27, Kebon Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung. 
 
Lantai 3 memiliki area duduk komunal aesthetic seperti working space dan hangout spot. 
 
Bagian outdoor terdapat pemandangan kota yang dilengkapi lampu gantung dan suasana santai. 
 
Di lantai 1 tersedia Alfresco Pedestrian Walk yang dikelilingi beragam tanaman, lounge dan beberapa kafe.  
 
Beberapa mall menyediakan fasilitas nyaman dan lengkap bagi pengunjung seperti yang dilansir oleh Cinema XXI, Kamis (18/1).  
Bandung indah plaza 
 
Bandung indah plaza terletak di Jalan Merdeka Nomor 56, Kelurahan Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Jawa Barat.
 
Mall tertua di Bandung. Bioskop empire XXI terletak di lantai 3 mall. Di area lobby terdapat kursi dan sofa yang disediakan. 
 
Lantai dasar dan atas terdapat tenant coffe seperti starbucks atau J.CO yang menyediakan duduk nyaman. 
 
Area koridor mall tersedia kursi lantai di beberapa sudut dekat eskalator untuk duduk sementara. 
 
Beberapa bioskop mall Bandung memberikan ruang tunggu yang nyaman seperti yang dilansir oleh Empire XXI, Minggu (14/4). 
 
Summarecon mall Bandung (SUMMABA) 
 
Summarecon Bandung terletak di Jl. Grand Bulevar No.1, Cisaranten Kidul, Kecamatan Gedebage, Kota Bandung, Jawa Barat. 
 
Mall ini berada di perumahan Sumarecon Bandung dan dekat dengan stasiun kereta cepat Tegalluar. 
 
Selain itu, kamu dapat menikmati udara terbuka di area Downtown Walk dilengkapi kursi santai dan koi pond. 
 
Tersedia tempat bersantai di area taman dalam mall seperti Sawarga Courtyard dengan air mancur dan tempat duduk. 
 
Summarecon mall Bandung memiliki fasilitas lebih modern seperti yang dilansir oleh Cinema XXI, Kamis (18/1). 
 
Metro indah mall 
 
Metro Indah Mall terletak di Jalan Soekarno-Hatta (By Pass) No. 590, Kaw. Niaga MTC, Kelurahan Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat. 
 
Mall dengan bioskop CGV di lantai 2. Menunggu jam tayang dapat bersantai atau menyantap makan di Metro Kitchen. 
 
Mall ini menyediakan studio satin jika ingin lebih nyaman di bioskop serta beberapa tenant cafe dan resto.  
 
MIM merupakan mall keluarga dengan fasilitas bioskop yang nyaman seperti yang dilansir oleh Wanderlog, Selasa (11/3). 
 

Editor: Setyo Adi Nugroho
