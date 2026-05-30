9 Mall di Tangerang dengan Area Outdoor Luas, Cocok Jadi Tempat Nongkrong Favorit Malam Minggu, Beberapa Dilengkapi Live Music

Ilustrasi, mall dengan area outdoor luas yang cocok jadi tempat nongkrong favorit malam minggu. Magnific/ freepik.

JawaPos.com - Bagi Anda yang senang jalan-jalan ke mall daripada ke tempat lain dan berada di Tangerang, cobalah pergi ke sembilan mall ini.



Mereka menyediakan area outdoor luas yang cocok dijadikan tempat nongkrong favorit malam minggu, bahkan beberapa diantaranya dilengkapi dengan live music.

Berikut ulasannya.

1. Jakarta Premium Outlets



Sesuai dengan namanya, dilansir JawaPos.com dari website premiumoutlets, mall ini dipenuhi store dari brand-brand ternama, baik fashion maupun F&B-nya.



Jakarta Premium Outlets beroperasi dari Senin hingga Minggu mulai pukul 10.00 WIB - 22.00 WIB.



Berlokasi di Jalan Jalur Sutera Boulevard No. 41, RT 003/ 006, Panunggangan Timur, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten - 15143, seperti dikutip dari @premiumoutlets.co.id, mall ini juga dilengkapi area outdoor yang luas.



Selain luas, arsitektur area outdoor di Jakarta Premium Outlets juga estetik dan dilengkapi air mancur yang menjadi signature.



Jadi, cocok jika Anda datang di sore dan malam hari, khususnya bagi Anda yang ingin menghabiskan malam Minggu dengan nuansa tenang.



2. Mall Paradise Walk Serpong



Diketahui dari website paradisewalkserpong, mall ini berlokasi di Jalan Puspiptek Raya, Serpong, Tangerang Selatan, Banten.



Area outdoor di mall ini luas dan dilengkapi dengan area bermain anak. Cocok untuk Anda yang ingin habiskan malam minggu bersama keluarga.



Semakin lengkap dengan hadirnya live music setiap malam Minggu di main atrium Mall Paradise Walk Serpong.



Dikutip dari @paradisewalkid, mall ini buka dari jam 10.00 WIB - 22.00 WIB.



3. The Breeze BSD City



Mengusung tema 'mall without walls', dilansir dari thebreeze, mall ini memiliki area outdoor yang luas.



Tidak hanya cocok dijadikan tempat nongkrong, tapi Anda juga bisa berolahraga disini, karena tersedia arena basket, trek sepeda, dan jogging.



Beralamat di BSD Green Office Park Jalan BSD Grand Boulevard, BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten 15345, The Breeze BSD City buka dari jam 9 pagi - 9 malam.



4. Summarecon Mall Serpong



Dikutip dari malserpong, alamat lengkap mall ini ada di Sentra Gading Serpong, Jalan Boulevard Raya Gading Serpong, Kelapa Dua, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten - 15810.



Sementara itu, dari @sms_serpong diketahui bahwa jam operasional mall ini mulai Senin - Minggu dari jam 10.00 WIB - 22.00 WIB.



Banyak promo, event, hingga giveaway menarik disini. Sementara bagi Anda yang ingin nongkrong menghabiskan malam Sabtu atau malam Minggu ada juga live music performance yang dimulai sejak pukul 19.30 WIB.



5. Hampton Square Serpong



Sebagai lifestyle hub, Hampton Square Serpong memiliki area outdoor yang luas yang sering kali dijadikan tempat untuk mengadakan event pilates, pound fit, rockjam, yoga, tari, live music, hingga kumpul komunitas. Demikian yang dilansir dari @hamptonsquare.serpong.



Jadi, tidak perlu diragukan lagi bukan nongkrong di Hampton Square Serpong saat malam Minggu nanti? Apalagi tenant F&B disini juga cukup lengkap, dari hidangan tradisional sampai mancanegara.



Ditambah, Hampton Square Serpong buka cukup pagi, yakni dari jam 07.00 WIB - 22.00 WIB (Senin - Minggu).



Buruan kesini! Dari website hamptonsquare, mall ini terletak di Jalan Gading Serpong Boulevard, Medang, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten - 15810.



6. Orange Groves PIK 2



Menyediakan area outdoor yang luas, Orange Groves dibangun dengan konsep ruang terbuka hijau yang menyatu dengan alam, seperti dilansir dari website pik2.



Orange Grove PIK 2 juga tersedia fasilitas yang lengkap dan modern. Membuat Anda nyaman untuk belanja, bekerja, atau nongkrong bersama teman dan keluarga mulai dari sore hingga malam hari.



Dari Instagram Oranges Grove PIK 2, tempat ini buka mulai jam 08.00 WIB - 23.00 WIB. Banyak event-event menarik diadakan disini, mulai untuk anak-anak hingga orang dewasa, seperti live music performance.



Kebayang dong menikmati live music ditemani oleh gemericik air dan pemandangan alam yang aduhai? Segera ke Jalan K.H. Mas Mansyur, Salembaran, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten - 15214.



7. Bintaro Jaya Xchange Mall



Bertempat di Boulevard Bintaro Jaya Blok O-2, Bintaro Jaya Sektor 7, Jalan Lingkar Jaya, Pondok Jaya, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang - 15227, mall ini buka dari jam 10.00 WIB - 22.00 WIB, demikian yang dilansir dari @bxcmall.



Memiliki area outdoor dan arena bermain anak yang luas dengan tenant yang cukup lengkap, dari F&B, fashion, gadget, home appliance, sepatu, tas, perlengkapan olahraga, optik, kecantikan, supermarket, bioskop, pelayanan, seperti klinik gigi, tour&travel, hingga perhiasan dan aksesoris.



Ada juga loh akuarium raksasa sebagai sarana edukasi bawah laut pertama di Tangerang Selatan yang diberi nama BXSea disini...



8. QBIG BSD City



Mall di Tangerang dengan area outdoor yang luas selanjutnya yang dikutip dari @qbigbsd ada QBig BSD City yang beroperasi mulai jam 10.00 WIB - 22.00 WIB.



Bertempat di Jalan BSD Raya Utama, Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten - 15331, area outdoor QBig BSD City cukup syahdu dengan perpaduan taman, kolam, dan lampu-lampu cocok rasanya bagi Anda yang ingin nongkrong dengan nuansa intimate seperti yang dilansir dari website qbigbsdcity.



9. Eastvara



Anda yang hobi nongkrong sambil menikmati makanan atau minuman, Eastvara rasanya cocok untuk Anda.



Serunya lagi, dilansir dari @eastvarabsd, bagi Anda yang tidak ingin makan atau minum, Anda bisa menikmati sunset dengan suara aliran air dan bebas membawa hewan peliharaan di area tepat samping Eastvara ini.



Fasilitas yang disediakan juga lengkap. Jadi, tunggu apa lagi? Silakan datang ke Jalan BSD Boulevard Utara, Cijantra, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten - 15336.



Mall ini buka dari Senin - Minggu, jam 10.00 WIB - 22.00 WIB.***