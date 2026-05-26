6 Mall Batam yang Banyak Didatangi Wisatawan untuk Belanja Fashion Harga Miring

Batam bukan sekadar kota industri di ujung barat Indonesia. Bagi jutaan wisatawan yang datang setiap tahunnya, Batam adalah destinasi belanja surga yang menawarkan produk-produk fashion berkualitas dengan harga yang bisa membuat geleng-geleng kepala.

Lokasinya yang berbatasan langsung dengan Singapura dan Malaysia, ditambah statusnya sebagai kawasan perdagangan bebas, menjadikan Batam sebagai tempat di mana harga fashion import bisa jauh lebih murah dibanding yang ada di Jakarta sekalipun.

Melansir Beverly Inn Batam dan Traveloka, Batam telah berkembang menjadi salah satu destinasi wisata belanja terpopuler di Indonesia dengan berbagai mall modern yang menawarkan ratusan tenant fashion lokal dan internasional, dan wisatawan dari berbagai kota bahkan dari Singapura rela menyeberang khusus hanya untuk berbelanja di sini. Berikut rekomendasinya.

1. Nagoya Hill Shopping Mall, Terbesar dan Paling Legendaris

Nagoya Hill adalah mall terbesar, terlengkap, dan paling ikonik di Batam yang wajib dikunjungi setiap wisatawan.

Dengan ratusan gerai yang terbagi dalam dua lorong utama, lorong selatan didedikasikan untuk kebutuhan fashion mulai dari pakaian, sepatu, tas, hingga aksesoris dengan harga sangat kompetitif.

Sering ada promo musiman yang membuat pengalaman belanja semakin hemat dan menyenangkan. Fasilitas lengkap termasuk food court, supermarket, dan area hiburan menjadikannya one-stop destination terbaik di Batam.

2. Mega Mall Batam Centre, Dekat Pelabuhan, Favorit Wisatawan Baru

Mega Mall Batam Centre berlokasi sangat strategis dekat dengan pelabuhan internasional Batam Centre, menjadikannya mall pertama yang dikunjungi banyak wisatawan yang baru tiba.