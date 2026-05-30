12 Wisata Air Terjun di Blitar yang Sering Jadi Pilihan Liburan Keluarga

JawaPos.com – Blitar dikenal bukan hanya sebagai kota bersejarah, tetapi juga menyimpan banyak destinasi wisata air terjun yang indah dan menyegarkan.

Deretan air terjun di kawasan ini tersebar dari wilayah selatan hingga pelosok pegunungan dengan keindahan alam yang masih sangat alami.

Setiap air terjun menawarkan pengalaman yang berbeda, dari jalur trekking menantang hingga kolam alami yang nyaman untuk berenang bersama keluarga.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Sanjaya Tour pada Sabtu (30/5), berikut 12 rekomendasi tempat wisata air terjun buat liburan di Blitar.

Baca Juga: 10 Wisata Dekat Stasiun Blitar yang Sering Masuk Agenda Liburan Keluarga Setelah Naik Kereta

1. Air Terjun Tirto Galuh

Berlokasi di Bakung Utara, Kecamatan Bakung, dan buka setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 17.30 WIB dengan tiket masuk Rp7.000, air terjun di Blitar Selatan ini menawarkan aliran air yang jernih dan menyegarkan sepanjang tahun meski musim kemarau.

Untuk mencapainya pengunjung perlu menuruni anak tangga sejauh sekitar 400 meter dari area parkir, dengan pemandangan lanskap alam yang sangat indah dan instagramable.

Fasilitas yang tersedia meliputi rest area, warung makan, toilet, dan musholla untuk kenyamanan pengunjung.

2. Air Terjun Lawean