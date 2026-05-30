10 Wisata Dekat Stasiun Blitar yang Sering Masuk Agenda Liburan Keluarga Setelah Naik Kereta

Rekomendasi wisata buat liburan dekat stasiun Blitar / foto : Magnific/ freepik
JawaPos.com – Blitar adalah kota yang kaya akan sejarah dan alam yang indah, menjadikannya destinasi wisata yang tepat untuk liburan singkat maupun perjalanan panjang.
Banyak destinasi menarik di kota ini berlokasi sangat dekat dari stasiun sehingga mudah dijangkau tanpa perlu transportasi tambahan yang rumit.
Dari taman kota yang asri hingga situs bersejarah peninggalan presiden pertama Indonesia, setiap sudut kota ini menyimpan cerita dan keindahan tersendiri.
Dilansir dari laman GoTravelly dan Traveloka pada Sabtu (30/5), berikut sepuluh rekomendasi tempat wisata buat liburan dekat stasiun Blitar.
1. Alun-alun Kota
Alun-alun Kota di Jalan Merdeka, Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjenkidul, hanya berjarak sekitar 450 meter dari stasiun dan dapat dikunjungi gratis setiap hari selama 24 jam penuh.
Kawasan yang telah difungsikan sebagai ruang publik sejak 1880 ini menjadi pusat kegiatan masyarakat dengan berbagai spot foto menarik, pertunjukan seni, dan pasar malam yang meriah terutama di malam hari.
2. Taman Kebon Rojo
Taman Kebon Rojo di Jalan Diponegoro No.12, Bendogerit, Kecamatan Sananwetan, buka setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 16.00 WIB dan dapat dikunjungi secara gratis oleh siapapun.
Di taman ini tersedia berbagai tanaman beragam, satwa langka, wahana edukatif, dan fasilitas bermain anak yang cocok untuk wisata keluarga maupun sarana edukasi bagi anak-anak.
