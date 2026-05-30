6 Spot Pantai di Pulau Bawean Gresik yang Sering Masuk Wishlist Liburan, Lautnya Masih Jernih!

JawaPos.com – Pulau Bawean di Kabupaten Gresik menyimpan pesona wisata pantai yang luar biasa dan belum banyak dikenal luas.

Deretan pantainya menawarkan hamparan pasir putih yang lembut, air laut jernih, dan pemandangan matahari terbit serta terbenam yang memukau untuk mengisi liburanmu.

Selain pantai, kawasan ini juga menyimpan destinasi bahari bawah laut yang kaya terumbu karang dan keanekaragaman hayati laut yang menakjubkan.

Dilansir dari laman Disparekrafbudpora Kabupaten Gresik pada Sabtu (30/5), berikut enam rekomendasi tempat wisata pantai buat liburan di Pulau Bawean Gresik.

1. Pantai Mayangkara

Pantai ini kerap disebut menyerupai Pantai Pataya di Bangkok, Thailand, dan digadang-gadang sebagai salah satu pantai terindah di Asia dengan air jernih dan ombak yang landai.

Menurut cerita masyarakat setempat, pantai ini ditemukan oleh Siti Zaenab, istri Sunan Giri, salah satu anggota Wali Songo yang makamnya berada di Kabupaten Gresik.

Pantai ini menawarkan suasana yang tenang dengan pemandangan alam yang masih sangat alami dan menyegarkan.

Lokasinya cocok untuk berbagai kegiatan, mulai dari bersantai, piknik keluarga, hingga sekadar menikmati keindahan alam pesisir yang asri.