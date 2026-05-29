8 Pantai di Pacitan yang Tetap Recommended Buat Wisata Meski Musim Liburan Tiba

Rekomendasi tempat wisata pantai buat liburan di Pacitan / foto : Magnific/ tawatchai07
JawaPos.com – Pacitan dikenal sebagai kawasan wisata pantai yang menyimpan keindahan alam pesisir luar biasa di sepanjang garis pantai selatannya.
Setiap pantai di kawasan ini memiliki keunikan tersendiri, dari air terjun yang langsung jatuh ke laut, seruling samudera dari karang berlubang, hingga ombak besar untuk berselancar.
Kawasan pesisir yang masih alami dan jauh dari keramaian kota menjadikan pantai-pantai ini pilihan liburan yang menyegarkan jiwa dan raga.
Dilansir dari laman Traveloka dan Labiru Tour pada Jumat (29/5), berikut delapan rekomendasi tempat wisata pantai buat liburan di Pacitan.
1. Pantai Banyu Tibo
Berlokasi di Widoro, Donorojo, pantai yang namanya dalam Bahasa Jawa berarti air jatuh ini merupakan salah satu pantai paling populer dan ramai dikunjungi wisatawan di kawasan Pacitan.
Daya tarik utamanya adalah sebuah air terjun yang jatuh langsung ke bibir pantai, menciptakan fenomena langka berupa pertemuan air tawar dan air laut dalam satu titik yang sama.
Selain air terjun, kawasan pantai ini juga menawarkan lanskap yang memukau dan kubangan air di tengah bebatuan karang yang menambah keunikan destinasi ini.
2. Pantai Buyutan
Berlokasi di Desa Widoro, Donorojo, tepat di sebelah timur Pantai Banyu Tibo, pantai ini menawarkan lanskap langit biru yang berpadu indah dengan hamparan pasir putih yang memikat.
