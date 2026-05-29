5 Wisata Goa di Pacitan dengan Pemandangan Bawah Tanah yang Unik, Cocok Buat Liburan yang Berbeda

JawaPos.com – Kabupaten Pacitan dikenal sebagai surga wisata alam yang menyimpan keajaiban di bawah tanah.

Deretan goa dengan keunikan masing-masing tersebar di berbagai penjuru wilayahnya, menawarkan pengalaman eksplorasi yang tak biasa.

Dari formasi batuan yang megah hingga penemuan fosil manusia purba, setiap goa memiliki daya tarik yang layak untuk dijelajahi.

Dilansir dari laman Traveloka dan Labiru Tour pada Jumat (29/5), berikut lima rekomendasi tempat wisata goa buat liburan di Pacitan.

1. Goa Gong

Goa ini berlokasi di Desa Bomo, Kecamatan Punung, dan diklaim sebagai salah satu goa terindah di Asia Tenggara berkat formasi stalaktit dan stalagmitnya yang megah.

Dengan kedalaman sekitar 700 hingga 800 meter, goa ini memiliki tujuh ruangan besar yang masing-masing menyimpan keunikan tersendiri.

Salah satu ruangan di dalamnya memiliki sendang atau kolam keramat dengan air yang jernih, sementara ruangan lain dipenuhi kristal marmer yang berkilau.

Fasilitas di dalam goa sudah cukup memadai dengan tangga pengaman dan lampu warna-warni yang memberi kesan magis pada setiap sudut batuan.