6 Mall Bogor dengan Bioskop yang Banyak Dipilih Mahasiswa untuk Nonton Sepulang Kuliah

Jawapos.com Pulang kuliah di Bogor dengan tas penuh buku dan kepala penuh deadline memang butuh pelarian yang cepat dan terjangkau.

Nonton film di bioskop mall terdekat adalah pilihan paling populer di kalangan mahasiswa Bogor karena praktis, harganya ramah di kantong, dan filmnya selalu fresh setiap minggunya. Apalagi Bogor kini memiliki cukup banyak pilihan mall yang dilengkapi bioskop dengan fasilitas nyaman dan harga tiket yang sangat bersahabat.

Melansir Bioskop Indonesia, Jadwal Nonton, dan CGV Indonesia, terdapat lebih dari lima bioskop aktif di kota Bogor dengan berbagai jaringan mulai dari XXI,Cinepolis hingga CGV yang menawarkan tiket mulai dari Rp30.000 hingga Rp45.000 untuk format premium, menjadikan Bogor kota dengan pilihan bioskop terjangkau yang sangat cocok untuk budget mahasiswa. Berikut rekomendasinya :

1. Botani Square, XXI

Botani Square adalah mall yang paling populer di kalangan mahasiswa IPB dan civitas akademika Bogor karena lokasinya yang dekat dengan kampus IPB Dramaga. Bioskop XXI-nya selalu ramai terutama di sore dan malam hari sepulang kuliah. Dengan harga tiket yang sangat terjangkau dan jadwal tayang yang cukup banyak, Botani Square XXI menjadi destinasi nonton pertama yang terlintas di benak mahasiswa Bogor yang ingin melepas penat setelah kuliah seharian. Tiket reguler Botani Square XXI Bogor sekitar Rp50.000 untuk film regular 2D.

2. Bogor Square, XXI

Bogor Square berlokasi sangat strategis di pusat kota Bogor dan mudah diakses dari berbagai kampus dengan kendaraan umum. XXI Bogor Square konsisten menayangkan film-film terbaru dari berbagai genre dengan harga tiket mulai Rp35.000. Beragam pilihan film dari lokal hingga Hollywood selalu tersedia menjadikannya pilihan fleksibel bagi mahasiswa yang tidak terlalu selektif soal genre film yang ingin ditonton bersama teman.

3. Transmart Yasmin, XXI

Transmart Yasmin yang berlokasi di kawasan Yasmin Bogor memiliki XXI dengan harga tiket sangat terjangkau mulai dari Rp30.000, menjadikannya salah satu bioskop termurah di Bogor yang tetap nyaman. Sangat cocok untuk mahasiswa dengan budget ketat yang tetap ingin menikmati film terbaru. Area kuliner Transmart yang lengkap juga memudahkan mahasiswa untuk sekalian makan malam setelah nonton tanpa perlu pindah lokasi.