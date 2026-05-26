5 Mall Terdekat Bandara Soekarno-Hatta dengan Fasilitas Super Lengkap, Siap Penuhi Kebutuhan Anda Selama Transit

JawaPos.com - Di liburan kali ini apakah Bandara Soekarno-Hatta menjadi titik keberangkatan, transit, atau kedatangan Anda?



Jika iya, apakah Anda ingin menjelajahi area sekitar Bandara Soekarno-Hatta atau sekadar membeli sesuatu yang Anda butuhkan selama perjalanan, khususnya bagi Anda yang transit?



Saat Anda bingung harus kemana, berikut ini Jawa Pos berikan lima rekomendasi mall terdekat Bandara Soekarno-Hatta dengan fasilitas super lengkap yang siap penuhi kebutuhan Anda, mulai dari berbelanja, menukar uang, beristirahat, hingga berolahraga.



1. Plaza Bali



Mall paling dekat pertama ialah Plaza Bali. Dilansir JawaPos.com dari Instagram plazabali, mall ini masih berada di area Bandara Soekarno-Hatta, yakni pada Terminal 2 dan 3.



Mall ini hadir untuk memenuhi kebutuhan para wisatawan, mulai dari pakaian dewasa hingga bayi. Dilansir dari website plazabali, Anda juga dapat berbelanja oleh-oleh khas Indonesia, baik makanan, minuman, aksesoris, atau pernak-pernik lainnya di mall yang buka 24 jam setiap hari ini.



Jadi, tidak perlu khawatir lagi, kebutuhan Anda terjamin sejak Anda tiba di Bandara Soekarno-Hatta.



2. AirPort Hub



Mall terdekat kedua ada AirPort Hub yakni terletak di Jalan Husein Sastranegara Kav 1 Benda, Tangerang 15125. Jaraknya dari Bandara Soekarno-Hatta sekitar 7,9 km dan buka 24 jam setiap hari sama seperti Plaza Bali.



Dikutip Jawa Pos dari website airporthubjakarta, Anda dapat menukarkan uang, karena tersedia money changer disini. Anda juga dapat berbelanja pakaian atau membeli makanan dan minuman dengan cita rasa yang lebih familiar di lidah Anda.



Anda juga dapat 'ngopi-ngopi' cantik atau berbelanja kebutuhan lainnya di mini market dan pharmacy yang ada di AirPort Hub. Di sekitar AirPort Hub pun terdapat banyak hotel untuk Anda beristirahat sejenak.



3. Bandara City Mall



Mall berikutnya yang masih dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta adalah Bandara City Mall. Mall ini terletak di Jalan Wijaya Kusuma 3 No.21, RT.2/RW.7, Dadap, Kec. Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten 15211. Seperti mall pada umumnya, Bandara City Mall buka dari jam 10.00-22.00 WIB.



Fasilitas yang tersedia di mall ini super lengkap, mulai dari tempat 'ngopi', berbelanja pakaian atau barang-barang kebutuhan lainnya yang diperlukan selama perjalanan, nonton bioskop, food court dengan menu nusantara yang cukup banyak, sampai arena bermain anak.



Selanjutnya dilansir dari bandaracity, ada juga tempat fitness, billiard, kolam renang, mini soccer, dan apartemen untuk Anda beristirahat sejenak dari perjalanan yang melelahkan.



4. Mall Balekota Tangerang



Lebih jauh lagi, tapi tidak sampai 30 menit dari Bandara Soekarno-Hatta, ada Mall Balekota Tangerang. Mall ini berada di Jalan Jenderal Sudirman No.10, Tangerang, 15119, seperti yang dilansir dari Instagram mallbalekota.



Sama seperti Bandara City Mall, Mall Balekota Tangerang juga buka setiap hari jam 10.00-22.00 WIB. Dari website mallbalekota disebutkan bahwa, tenan yang tersedia di mall ini mulai dari food and beverage, coffee shop, fitness center, bioskop, tempat karaoke, hingga ballroom.



5. Tangcity Mall



Terakhir ada Tangcity Mall, melalui informasi yang dilansir dari Instagram tangcitymall, mall ini terletak di Jalan Jenderal Sudirman No.1, Tangerang, Banten 15117.



Kurang lebih 30 menit untuk sampai ke Mall ini dari Bandara Soekarno-Hatta. Jam operasional Tangcity Mall, yaitu 10.00-22.00 setiap harinya.



Tenan yang tersedia di Tangcity Mall lebih variatif, mulai dari fashion, F&B, lifestyle, hingga gadget. Sementara dilansir dari website tangcitymall, tersedia juga fasilitas pelayanan publik, seperti gerai SIM, paspor, sampai layanan listrik.***

