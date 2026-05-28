Liburan Jadi Makin Seru, Intip 9 Tempat Wisata Pantai Paling Eksotis di Pasuruan

Ilustrasi wisata pantai eksotis di Pasuruan.
JawaPos.com - Pasuruan dikenal sebagai kota pesisir yang memiliki banyak destinasi pantai menarik untuk dijadikan tempat berlibur bersama keluarga. Keindahan alam yang ditawarkan pun beragam, mulai dari hamparan pasir putih, kawasan hutan mangrove, hingga suasana pantai dengan deretan perahu nelayan yang memikat.
Masing-masing pantai di Pasuruan memiliki ciri khas dan pesonanya sendiri, sehingga menarik untuk dijelajahi saat musim liburan tiba. Selain panorama alamnya yang indah, beberapa pantai juga menawarkan suasana tenang yang cocok untuk melepas penat.
Mengutip dari Traveloka dan GoTravelly pada Kamis (28/5), berikut sembilan rekomendasi wisata pantai paling eksotis di Pasuruan yang layak masuk daftar destinasi liburan Anda.
1. Pantai Lekok
Pantai Lekok berlokasi di Desa Jatirejo, Kecamatan Lekok, dengan daya tarik utama berupa pasir putih kecokelatan dan deretan perahu nelayan di tepi pantai.
Pantai ini juga dikenal dengan tradisi unik bernama Ski Lot saat Hari Raya Idul Fitri, di mana peserta meluncur di atas papan di lumpur sambil menangkap kepiting atau belut.
Tiket masuk hanya sebesar Rp7.500 per orang dan bisa dikunjungi setiap hari.
2. Pantai Penunggul
Pantai Penunggul adalah pantai berpasir putih yang juga memiliki kawasan hutan mangrove seluas 144 hektar sebagai daya tarik tambahan yang edukatif.
Di sini tersedia berbagai jenis tanaman bakau seperti Avicennia Alba, Rhizophora Mucronata, Rhizophora Apiculata, dan Alisina Marina yang bisa dipelajari pengunjung.
