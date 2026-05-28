Dugaan Keracunan Makanan jadi Penyebab Sekeluarga Asal Ambarawa Tewas saat Camping di Kawasan Wisata Temanggung

Suasana di kamar jenazah RSUD Temanggung saat sedang dilakukan otopsi keempat korban wisatawan. (DEVI KHOFIFATUR RIZQI/ JAWA POS RADAR SEMARANG)
JawaPos.com - Dugaan sementara penyebab kematian empat wisatawan asal Ambarawa, Kabupaten Semarang, yang ditemukan meninggal dunia di kawasan wisata di Kabupaten Temanggung, mulai terkuak.
Dikutip Radar Semarang (Jawa Pos Group), empat wisatawan yang merupakan satu keluarga diduga mengalami keracunan makanan. Meski begitu, hal tersebut masih didalami aparat kepolisian melalui pemeriksaan laboratorium forensik dan autopsi.
Keempat korban diketahui merupakan satu keluarga, yakni MAM, 52, seorang pedagang, M, 43, ibu rumah tangga, serta dua anak mereka, AEH, 17, dan BAH, 21, keduanya berstatus pelajar. Mereka merupakan warga Desa Panjang, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang.
Baca Juga:Pilihan Motor Listrik Premium Arek Suroboyo: Tak Sekedar Menjual, ALVA Bangun Ekosistem Lengkap Untuk Mobilitas Harian
Kasat Reskrim Polres Temanggung, Iptu I Komang Mahendra Deputra, mengatakan pihaknya masih melakukan penyelidikan dan belum dapat menyimpulkan penyebab pasti kematian para korban.
“Pemeriksaan masih berjalan, jadi kami belum bisa menyampaikan lebih spesifik. Saat ini kami masih menunggu hasil autopsi dan pemeriksaan laboratorium terhadap makanan yang dibawa korban,” ujarnya, Kamis (28/5).
Dari hasil penyelidikan awal, keluarga tersebut menginap di tenda camping. Mereka tiba di lokasi glamping pada Selasa (26/5) sekitar pukul 21.05 WIB, menggunakan mobil Honda Jazz putih.
Keesokan harinya pada Rabu (27/5), petugas lokasi wisata sempat mengantarkan sarapan sekitar pukul 09.00 WIB. Namun saat pintu tenda diketuk, tidak ada jawaban dari dalam.
Baca Juga:Fakta-fakta Anak Bupati di Riau dan Selebgram Positif Ganja Usai Menghirup Asap di Toilet, 13 Diamankan hanya 1 yang Naik Penyidikan
Petugas kembali mendatangi tenda sekitar pukul 11.30 WIB untuk mengingatkan waktu check-out dan melakukan persiapan pembersihan. Namun kondisi tetap sama, sementara makanan yang diantar masih utuh. Itu berada di luar kamar glamping.
Kecurigaan muncul ketika hingga sore hari tidak ada respons dari penghuni tenda. Sekitar pukul 15.45 WIB, petugas akhirnya membuka tenda dan mendapati keempat korban sudah dalam kondisi meninggal dunia.
“Hasil olah TKP menunjukkan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Dugaan awal mengarah pada keracunan, ditambah ditemukan busa di mulut korban. Namun ini masih menunggu hasil pemeriksaan resmi,” jelas Komang.
Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!
11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik
Bocor! Ini Alasan Yuran Fernandes Terima Pinangan Bernardo Tavares untuk Perkuat Persebaya Surabaya
14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan
Berlabel Timnas Cape Verde! Yuran Fernandes Siap Jadi Tembok Baru Persebaya Surabaya Era Bernardo Tavares
Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes
Kronologi Sekeluarga Tewas saat Camping di Temanggung: Mulut Korban Berbusa ketika Ditemukan
Kabar Baik! HP Frans Putros yang Hilang saat Konvoi Juara Persib Bandung Akhirnya Ditemukan
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat