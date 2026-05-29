10 Tempat Wisata di Lamongan yang Lagi Ramai buat Liburan Panjang maupun Akhir Pekan

Rekomendasi tempat wisata buat liburan di Lamongan
JawaPos.com – Lamongan adalah kota di Jawa Timur yang menyimpan banyak destinasi wisata menarik untuk dijelajahi saat liburan.
Berbagai pilihan wisata tersedia di kota ini, mulai dari pantai alami, kawasan bahari modern, wisata religi, hingga taman edukasi.
Setiap destinasinya memiliki daya tarik unik yang cocok dinikmati oleh berbagai kalangan usia dan minat.
Dilansir dari laman GoTravelly dan Disbudporapar Lamongan pada Jumat (29/5), berikut sepuluh rekomendasi tempat wisata buat liburan di Lamongan.
1. Pantai Kutang
Pantai Kutang adalah pantai alami yang masih sangat terjaga keindahannya dan berlokasi di ujung Dusun Kenthong, Labuhan, Brondong.
Namanya berasal dari banyaknya pakaian dalam yang pernah ditemukan berserakan di pantai ini sebelum menjadi destinasi wisata.
2. Pantai Klayar
Pantai Klayar berlokasi di Dusun Klayar, Kecamatan Paciran, dan jarang dikunjungi sehingga kondisi alamnya masih sangat terjaga dan indah.
Daya tarik utamanya adalah bebatuan karang yang mengelilingi pohon bakau di pinggir pantai, dan akses masuk tidak dipungut biaya kecuali parkir.
