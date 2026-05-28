Cocok untuk Liburan Bersama Keluarga, Ini 12 Wisata Kolam Renang Paling Menarik di Pasuruan

Ilustrasi kolam renang paling menarik di Pasuruan.
JawaPos.com - Pasuruan memiliki banyak destinasi kolam renang menarik yang cocok dijadikan pilihan untuk menghabiskan waktu liburan bersama keluarga. Beragam tempat wisata air hadir dengan konsep yang berbeda-beda, mulai dari waterpark modern dengan berbagai wahana menantang hingga pemandian alami yang menawarkan suasana sejuk dan menyegarkan.
Setiap tempat wisata memiliki daya tarik tersendiri, lengkap dengan fasilitas yang memadai serta harga tiket yang relatif ramah di kantong. Hal ini membuat wisata kolam renang di Pasuruan menjadi pilihan favorit untuk rekreasi segala usia.
Mengutip dari Traveloka dan SuperApp pada Kamis(28/5), berikut 12 rekomendasi wisata kolam renang paling seru di Pasuruan yang cocok untuk menemani momen liburan Anda.
1. Taman Dayu Waterpark
Taman Dayu Waterpark berlokasi di Jalan Raya Surabaya-Malang KM 48, Pandaan, dengan kolam renang anak dan dewasa yang dilengkapi seluncuran serta wahana outbound seperti terowongan jaring dan area panjat piramida.
Tersedia gazebo yang dikelilingi taman tematik untuk bersantai setelah bermain air, dan sesekali ada wahana Snow Party yang menghadirkan suasana berenang dengan air busa seperti salju.
Buka setiap Jumat hingga Minggu mulai pukul 10.00 hingga 15.00 WIB dengan tiket mulai dari Rp31.500.
2. Saygon Waterpark
Saygon Waterpark adalah waterpark yang berlokasi di kawasan Karanggondang, Pucangsari, Purwosari, dikelilingi perkebunan dan pegunungan yang menjadikan suasananya sejuk.
Tersedia Water Playground untuk anak, Speed Water Slide, Twister Water Slide, Kolam Ombak, Kolam Arus, serta fasilitas kamar bilas, shower, kantin, dan mushola.
