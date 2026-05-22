5 Spot Kolam Renang Paling Segar di Mojokerto, Cocok Buat Liburan Keluarga yang Menyenangkan

JawaPos.com – Mojokerto adalah daerah yang menawarkan banyak pilihan wisata kolam renang yang segar dan menyenangkan untuk liburan keluarga.

Berbagai destinasi wisata air tersebar di kawasan ini, mulai dari waterpark modern hingga pemandian alami berair panas dari pegunungan.

Setiap lokasinya memiliki keunikan tersendiri dengan wahana dan fasilitas yang beragam untuk semua kalangan usia.

Dilansir dari laman Traveloka dan Disbudporapar Kabupaten Mojokerto pada Jumat (22/5), berikut lima rekomendasi kolam renang paling segar buat liburan keluarga di Mojokerto.

1. Waterland

Waterland adalah destinasi wisata air yang berlokasi di Jalan By Pass, Kedungpring, Jampirogo, Kecamatan Sooko, dan menyediakan kolam renang berbagai ukuran mulai dari area anak-anak hingga kolam dewasa yang luas.

Wahana yang tersedia sangat beragam mulai dari seluncuran air berbagai ketinggian, air mancur, meriam air, flying fox, hingga taman bermain anak.