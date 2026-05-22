20 Destinasi Wisata Paling Favorit di Pacet Mojokerto, Liburan dengan Suasana Sejuk dan Instagramable

JawaPos.com – Mojokerto adalah daerah yang menawarkan Pacet sebagai destinasi wisata favorit yang selalu ramai dikunjungi.

Berbagai pilihan wisata tersedia di kawasan ini, mulai dari alam terbuka, air terjun, agrowisata, hingga spot foto kekinian.

Udara yang sejuk khas pegunungan menjadikan kawasan Pacet sebagai tempat liburan yang menyegarkan untuk semua kalangan.

Dilansir dari laman Traveloka dan Telkomsel pada Jumat (22/5), berikut 20 rekomendasi wisata paling favorit buat liburan di Pacet Mojokerto.

1. Coban Canggu

Coban Canggu adalah air terjun setinggi sekitar 80 meter yang berlokasi di Desa Padusan, Pacet, dengan tangga paving block berpegangan besi sepanjang 500 meter dari loket menuju lokasi.

Pengunjung tidak diperbolehkan berenang di kolamnya karena arus kuat dan kolam yang dalam, namun tersedia bebatuan berpayung berbentuk jamur untuk duduk santai menikmati keindahannya.

Buka setiap hari mulai pukul 08.00 WIB dengan tiket Rp7.000 hari kerja dan Rp10.000 akhir pekan.