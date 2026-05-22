6 Destinasi Wisata Pemandian Air Panas Favorit di Mojokerto, Buat Liburan Hangat di Akhir Pekan

rekomendasi wisata pemandian air panas buat liburan di Mojokerto.
JawaPos.com – Mojokerto adalah daerah yang menyimpan banyak destinasi wisata pemandian air panas yang menjadi favorit wisatawan lokal maupun luar kota.
Kawasan pegunungan di daerah ini menghasilkan sumber air panas alami yang dipercaya memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan.
Setiap pemandian menawarkan pengalaman yang berbeda, mulai dari kolam umum yang luas hingga kolam privat yang eksklusif dan tenang.
Dilansir dari laman Traveloka dan Eiger Adventure pada Jumat (22/5), berikut enam rekomendasi wisata pemandian air panas buat liburan di Mojokerto.
1. Wisata Air Panas Padusan
Wisata Air Panas Padusan adalah salah satu ikon pemandian air panas yang telah beroperasi sejak tahun 1990-an dan dikelola oleh KKPH setempat.
Meski sempat terdampak longsor pada 2002, kawasan ini telah direnovasi dan kini hadir dengan lima kolam air panas bersumber dari Gunung Welirang yang kaya kandungan belerang.
Tersedia pula kolam renang air dingin, gazebo, wahana bermain, taman kelinci, penyewaan kuda, dan deretan penjual oleh-oleh di sepanjang jalan menuju lokasi.
Tiket masuk Rp18.000 untuk dewasa dan Rp7.500 untuk anak usia 3 hingga 10 tahun, buka setiap Minggu hingga Kamis pukul 08.00 hingga 11.00 WIB dan Jumat-Sabtu selama 24 jam.
