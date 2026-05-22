13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Mojokerto, Liburan Satu Langkah Langsung Bikin Betah

JawaPos.com – Mojokerto adalah kota yang menawarkan banyak destinasi wisata terbaik yang mudah dijangkau dari stasiun untuk liburan.

Berbagai pilihan wisata tersedia di kota ini, mulai dari museum bersejarah, alam terbuka, waterpark, hingga wisata budaya yang edukatif.

Setiap destinasinya memiliki daya tarik unik yang cocok dinikmati oleh berbagai kalangan usia.

Dilansir dari laman Traveloka dan GoTravelly pada Jumat (22/5), berikut 13 rekomendasi wisata terbaik buat liburan dekat stasiun Mojokerto.

1. Museum Trowulan

Museum Trowulan adalah museum arkeologi yang menyimpan sekitar 80.000 koleksi peninggalan Kerajaan Majapahit, mulai dari arca, prasasti, hingga peralatan sehari-hari zaman kerajaan.

Lokasinya berada tepat di bekas ibu kota Kerajaan Majapahit, menjadikan museum ini memiliki nilai sejarah yang sangat kental dan autentik.

Beralamat di Jalan Pendopo Agung, Ngelinguk, Trowulan, dan buka setiap hari mulai pukul 08.00 hingga 15.00 WIB dengan tiket masuk Rp10.000.