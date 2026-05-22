8 Wisata Malam Paling Hits di Mojokerto, Cocok Buat Isi Liburan Saat Akhir Pekan

Rekomendasi wisata malam paling hits buat liburan di Mojokerto / foto : Magnific/ freestockcenter
JawaPos.com – Mojokerto dikenal bukan hanya sebagai kota bersejarah, tetapi juga sebagai destinasi wisata malam yang makin hits dan ramai dikunjungi.
Dari taman lampion, skywalk kuliner, hingga puncak bukit dengan pemandangan kota yang memukau, semuanya hadir dalam satu kawasan.
Setiap destinasi menawarkan suasana malam yang berbeda, cocok untuk liburan bersama keluarga, pasangan, maupun teman.
Dilansir dari laman Bobobox dan GoTravelly pada Jumat (22/5), berikut delapan rekomendasi wisata malam paling hits buat liburan di Mojokerto.
Baca Juga: Wisata ke Garut? Ini 20 Jenis Oleh-Oleh Khas yang Jangan Sampai Terlewat, dari Dodol hingga Camilan Tradisional
1. Alun-Alun Mojokerto
Berlokasi di Jalan KH Hasyim Ashari, Mergelo, Kauman, Prajurit Kulon, kawasan terbuka ini dapat dikunjungi secara gratis kapan saja dan selalu ramai oleh warga lokal maupun wisatawan.
Penerangan yang memadai, banyaknya tempat duduk, dan deretan kuliner khas Jawa Timur menjadikan tempat ini pilihan santai yang menyenangkan di malam hari.
Tersedia pula area bermain untuk anak-anak dan beberapa spot foto menarik termasuk tugu proklamasi bersejarah di sekitar kawasan.
2. Skywalk Mojopahit
Berlokasi di Jalan KH Hasyim Ashari, Mergelo, Kauman, Kecamatan Magersari, tak jauh dari alun-alun, kawasan skywalk ini dikelola khusus untuk mendukung para pedagang makanan dan minuman lokal.
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
104 Pusat Perbelanjaan di Jakarta Bakal Pesta Diskon sampai 70 Persen, Catat Waktunya!
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
Pulang ke Persebaya Surabaya? Andik Vermansah Dapat Tawaran dari 5 Klub, Ingin Kembali Bermain di Kasta Tertinggi
Jadwal Moto3 Italia 2026! Veda Ega Pratama Ditantang Tak Goyah di Mugello demi Salip Rival Klasemen
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah