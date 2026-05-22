8 Wisata Malam Paling Hits di Mojokerto, Cocok Buat Isi Liburan Saat Akhir Pekan

JawaPos.com – Mojokerto dikenal bukan hanya sebagai kota bersejarah, tetapi juga sebagai destinasi wisata malam yang makin hits dan ramai dikunjungi.

Dari taman lampion, skywalk kuliner, hingga puncak bukit dengan pemandangan kota yang memukau, semuanya hadir dalam satu kawasan.

Setiap destinasi menawarkan suasana malam yang berbeda, cocok untuk liburan bersama keluarga, pasangan, maupun teman.

Dilansir dari laman Bobobox dan GoTravelly pada Jumat (22/5), berikut delapan rekomendasi wisata malam paling hits buat liburan di Mojokerto.

1. Alun-Alun Mojokerto

Berlokasi di Jalan KH Hasyim Ashari, Mergelo, Kauman, Prajurit Kulon, kawasan terbuka ini dapat dikunjungi secara gratis kapan saja dan selalu ramai oleh warga lokal maupun wisatawan.

Penerangan yang memadai, banyaknya tempat duduk, dan deretan kuliner khas Jawa Timur menjadikan tempat ini pilihan santai yang menyenangkan di malam hari.

Tersedia pula area bermain untuk anak-anak dan beberapa spot foto menarik termasuk tugu proklamasi bersejarah di sekitar kawasan.

2. Skywalk Mojopahit