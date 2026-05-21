Wisata ke Garut? Ini 20 Jenis Oleh-Oleh Khas yang Jangan Sampai Terlewat, dari Dodol hingga Camilan Tradisional

Ilustrasi oleh-oleh khas Garut (Instagram @fooddrinkpedia)
JawaPos.com - Garut tidak hanya terkenal dengan pesona alam dan wisata pegunungannya, tetapi juga memiliki banyak pilihan kuliner tradisional yang cocok dijadikan buah tangan.
Beragam oleh-oleh khas Garut ini punya cita rasa unik, mulai dari manis, gurih, hingga camilan khas yang sudah diwariskan turun-temurun.
Jika berkunjung ke Garut, daftar oleh-oleh yang dikutip dari laman Traveloka dan KPM Trans berikut bisa masuk keranjang belanja sebelum pulang.
1. Wajit Garut
Wajit menjadi salah satu jajanan tradisional khas Garut yang cukup populer. Camilan ini dibuat dari beras ketan, gula merah, dan kelapa sehingga menghasilkan tekstur lengket dengan rasa manis legit.
Aroma khas dari bahan-bahan tradisional membuat wajit tetap diminati hingga sekarang dan sering dijadikan oleh-oleh favorit wisatawan.
2. Dorokdok
Dorokdok merupakan camilan renyah berbahan dasar kulit sapi yang diolah menjadi kerupuk. Teksturnya garing dengan rasa gurih yang khas sehingga cocok dijadikan teman makan ataupun camilan.
Oleh-oleh khas Garut ini cukup mudah ditemukan di pusat jajanan maupun toko buah tangan.
3. Burayot
Burayot adalah kue tradisional Garut yang dibuat dari tepung beras dan gula merah. Bentuknya unik karena sedikit memanjang dan menggantung saat digoreng.
Rasanya manis dengan tekstur kenyal sehingga cocok disantap bersama teh atau kopi hangat.
4. Opak Garut
Opak khas Garut terbuat dari beras ketan yang dipanggang hingga menghasilkan tekstur renyah. Rasanya bervariasi, mulai dari gurih hingga manis.
Selain awet disimpan, camilan ini juga praktis dibawa pulang sebagai buah tangan.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
11 Rekomendasi Es Teler Terlaris di Jogja, Selalu Jadi Favorit Pecinta Dessert Tradisional Warga Lokal Maupun Pelancong!
10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek
10 Kedai Es Teler Paling Enak di Jakarta, Cocok untuk Melepas Dahaga saat Cuaca Panas di Siang Hari!
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
18 Oleh-Oleh Khas Tulungagung Ini Wajib Dibeli Jika Berkunjung, dari Kuliner hingga Kerajinan Tradisional
Ribuan Suporter Rayakan HUT ke-94 PSIS Semarang, Flare dan Nyanyian Menggema di Depan Kantor Gubernuran Jawa Tengah