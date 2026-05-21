Wisata ke Garut? Ini 20 Jenis Oleh-Oleh Khas yang Jangan Sampai Terlewat, dari Dodol hingga Camilan Tradisional

JawaPos.com - Garut tidak hanya terkenal dengan pesona alam dan wisata pegunungannya, tetapi juga memiliki banyak pilihan kuliner tradisional yang cocok dijadikan buah tangan.

Beragam oleh-oleh khas Garut ini punya cita rasa unik, mulai dari manis, gurih, hingga camilan khas yang sudah diwariskan turun-temurun.

Jika berkunjung ke Garut, daftar oleh-oleh yang dikutip dari laman Traveloka dan KPM Trans berikut bisa masuk keranjang belanja sebelum pulang.

1. Wajit Garut

Wajit menjadi salah satu jajanan tradisional khas Garut yang cukup populer. Camilan ini dibuat dari beras ketan, gula merah, dan kelapa sehingga menghasilkan tekstur lengket dengan rasa manis legit.

Aroma khas dari bahan-bahan tradisional membuat wajit tetap diminati hingga sekarang dan sering dijadikan oleh-oleh favorit wisatawan.

2. Dorokdok

Dorokdok merupakan camilan renyah berbahan dasar kulit sapi yang diolah menjadi kerupuk. Teksturnya garing dengan rasa gurih yang khas sehingga cocok dijadikan teman makan ataupun camilan.

Oleh-oleh khas Garut ini cukup mudah ditemukan di pusat jajanan maupun toko buah tangan.

3. Burayot

Burayot adalah kue tradisional Garut yang dibuat dari tepung beras dan gula merah. Bentuknya unik karena sedikit memanjang dan menggantung saat digoreng.

Rasanya manis dengan tekstur kenyal sehingga cocok disantap bersama teh atau kopi hangat.

4. Opak Garut

Opak khas Garut terbuat dari beras ketan yang dipanggang hingga menghasilkan tekstur renyah. Rasanya bervariasi, mulai dari gurih hingga manis.