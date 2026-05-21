17 Oleh-Oleh Khas Klaten yang Populer dan Selalu Jadi Incaran Wisatawan, Rugi Kalau Sampai Kelewatan!

Klaten bukan hanya dikenal karena destinasi wisata dan lokasinya yang berada di antara Solo dan Yogyakarta.

Daerah ini juga memiliki beragam kuliner khas yang sering dijadikan buah tangan oleh para wisatawan.

Mulai dari jajanan tradisional bercita rasa manis hingga camilan gurih yang renyah, pilihan oleh-oleh khas Klaten cukup beragam dan cocok dibawa pulang untuk keluarga maupun kerabat.

Dilansir dari laman Traveloka dan GoTravelly, berikut beberapa oleh-oleh khas Klaten yang populer dan banyak dicari wisatawan.

1. Slondok

Slondok menjadi salah satu camilan khas Klaten yang cukup terkenal. Makanan ini dibuat dari singkong yang diolah, dibentuk bulat memanjang, lalu digoreng hingga renyah.

Rasanya gurih dengan tekstur ringan sehingga cocok dijadikan teman bersantai. Saat ini slondok hadir dalam berbagai varian rasa, mulai dari original, balado, hingga pedas manis.

2. Kepelan