14 Daftar Oleh-Oleh Khas Bandung yang Hits dan Selalu Jadi Buruan Wisatawan, Awas Nyesel Gak Dibawa Pulang!

JawaPos.com - Bandung tidak hanya terkenal dengan wisata alam dan kulinernya, tetapi juga memiliki banyak pilihan buah tangan yang selalu diburu wisatawan.
Mulai dari jajanan tradisional, camilan khas Sunda, hingga oleh-oleh kekinian, semuanya bisa menjadi pilihan untuk dibawa pulang.
Dikutip dari laman RedDoorz dan Traveloka, berikut rekomendasi oleh-oleh khas Bandung yang hits dan layak masuk daftar belanja.
1. Keripik Maicih
Keripik Maicih menjadi salah satu oleh-oleh khas Bandung yang sempat viral dan masih populer hingga sekarang.
Keripik singkong ini terkenal dengan cita rasa pedasnya yang khas serta pilihan level kepedasan yang beragam. Teksturnya renyah dan cocok dijadikan camilan atau buah tangan.
2. Brownies Amanda
Brownies Amanda sudah lama menjadi ikon oleh-oleh khas Bandung yang banyak diburu wisatawan.
Kue ini memiliki tekstur lembut dengan rasa manis yang pas serta hadir dalam berbagai varian rasa. Kemasannya praktis sehingga cocok dijadikan oleh-oleh untuk keluarga dan teman.
3. Ubi Cilembu
Ubi Cilembu terkenal karena rasa manis alaminya yang keluar setelah dipanggang. Saat matang, ubi ini menghasilkan cairan menyerupai madu sehingga punya cita rasa khas.
Selain lezat, Ubi Cilembu juga sering dipilih sebagai oleh-oleh sehat dari Bandung.
4. Kartika Sari
