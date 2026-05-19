Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 19 Mei 2026 | 19.59 WIB

9 Mall Dekat Stasiun KRL di Jakarta, Penyelamat Kondisi Mental Kaum-Kaum Pekerja Sibuk

Ilustrasi AEON Mall Tanjung Barat/aeonmall-tanjungbarat.com

JawaPos.com-Macet yang membuang waktu serta padatnya penumpang di jam-jam pulang kerja yang sibuk, membuat beberapa orang lebih memilih berhenti sejenak sambil menunggu lalu lintas lebih lancar.

Menghadapi macet setiap hari tentu melelahkan dan membuat stres, terutama saat anda sudah beraktivitas seharian. 

Sambil menunggu lalu lintas kembali lancar, anda bisa refreshing sejenak dengan transit di mall. Cara ini bisa jadi lebih nyaman, terutama anda bisa bersantai, makan, atau sekedar cuci mata selepas beraktivitas.

Tidak hanya itu, menariknya mall-mall berikut ini memiliki lokasi sangat dekat dengan stasiun KRL. bahkan ada yang terhubung langsung dengan akses masuk pintu stasiun.

Cara ini bisa membuat waktu tunggu kereta anda menjadi lebih efektif dan nyaman.

Berdasarkan informasi yang kami kutip dari laman /www.traveloka.com dan /propertiindonesia.id berikut 9 mall pilihan yang dekat dengan stasiun yang bisa menjadi pilihan ideal untuk transit di jam-jam sibuk.   

AEON Tanjung Barat terletak di seberang Stasiun KRL Tanjung Barat. Hanya sekitar 500 m atau 7 menit saja anda bisa sampai di AEON Mall dengan berjalan kaki melewati Jembatan Penyebrangan Orang (JPO). AEON Mall cocok dijadikan tempat transit disaat jam-jam macet dan stasiun yang sedang padat. Anda bisa berbelanja kebutuhan sehari-hari, window shopping, sampai kulineran aneka makanan khas Jepang dengan berbagai promo menarik. 

Mall Gandaria City berlokasi dekat dengan Stasiun Kebayoran, tepatnya di Jl. Iskandar Muda No.8 Kebayoran Lama. anda bisa sampai ke stasiun ini dengan waktu tempuh 10 menit, hanya dengan berjalan kaki sejauh 1  km. Mall Gandaria City menghadirkan brand internasional ternama. Selain berbelanja, anda juga bisa menikmati beragam pilihan kuliner di foodcourt yang sudah tersedia.    

Grand Indonesia (GI) dan Plaza Indonesia (PI) sama-sama berlokasi dekat dengan Stasiun BNI City dan Stasiun Sudirman. Kedua Mall ini berlokasi di Jl.MH Thamrin Jakarta Pusat. Kedua mall ini hanya berjarak sekitar 2 Km dari Stasiun. Dari GI anda hanya perlu menempuh waktu 5 menit perjalanan, sementara PI hanya memerlukan sekitar 6 menit menggunakan kendaraan. GI dan PI menawarkan pengalaman shopping kelas atas, dengan berbagai tenant kuliner yang lezat, serta fasilitas hiburan yang lengkap.

Bintaro Jaya Xchange 2 adalah Mall terbesar di Kota Tangerang. Mall Bintaro Jaya Xchange 2 ini terhubung langsung dengan tunnel stasiun KRL Jurangmangu. Bintaro Jaya XChange Mall memiliki fasilitas lengkap yang cocok menjadi tempat melepas penat sambil menunggu waktu senggang di tengah macetnya Jakarta. Selain aktivitas shopping, Mall ini memiliki Area Taman Outdoor BXc Park, Oceanarium BXSea, dan terowongan yang terintegrasi dengan pintu keluar peron 2 stasiun Jurangmangu.  

