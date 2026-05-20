15 Warung Pecel Lele Paling Legendaris di Jakarta, Suguhkan Cita Rasa Gurih dan Harga yang Ramah di Kantong

JawaPos.Com - Pecel lele menjadi salah satu kuliner rakyat yang tidak pernah kehilangan penggemar di Jakarta.

Menu sederhana berupa lele goreng renyah, sambal pedas, lalapan segar, dan nasi hangat selalu jadi pilihan aman saat mencari makan enak tanpa harus menguras dompet.

Dari kawasan Jakarta Pusat hingga Jakarta Selatan, warung pecel lele mudah ditemukan dan hampir selalu ramai, terutama saat malam hari ketika banyak orang mencari santapan praktis namun tetap memuaskan.

Yang membuat pecel lele tetap digemari bukan hanya karena harganya yang ramah di kantong, tetapi juga cita rasa gurih yang akrab di lidah masyarakat Indonesia.

Sambal ulek dengan tingkat kepedasan yang menggoda, lele yang digoreng hingga renyah, dan tambahan lauk lain seperti ayam goreng, tahu, tempe, hingga ati ampela membuat menu ini semakin fleksibel untuk berbagai selera.

Tidak sedikit warung pecel lele di Jakarta yang sudah punya pelanggan setia bertahun-tahun karena konsistensi rasa dan porsi yang memuaskan.

Dilansir dari Google Maps, inilah lima belas warung pecel lele paling legendaris, murah, dan enak di Jakarta dengan cita rasa gurih khas nusantara.

1. Pecel Lele Lela

Pecel Lele Lela menjadi salah satu nama yang cukup dikenal luas di Jakarta sebagai pelopor konsep pecel lele modern dengan tempat makan yang lebih nyaman dan tertata rapi.

Tidak hanya mengandalkan rasa, tempat ini juga menghadirkan suasana yang cocok untuk makan bersama keluarga maupun teman.

Lele gorengnya terkenal memiliki tekstur renyah di bagian luar namun tetap lembut di dalam.

Sambal khasnya menghadirkan perpaduan rasa pedas dan gurih yang seimbang sehingga cocok dinikmati bersama nasi hangat dan lalapan segar.

Selain menu utama pecel lele, tersedia pula berbagai pilihan lauk seperti ayam goreng, bebek, nila, hingga aneka sayur dan minuman segar yang membuat pengalaman makan semakin lengkap.

Harga menu umumnya berkisar Rp25.000 hingga Rp50.000 tergantung pilihan lauk dan paket makanan.