19 Kuliner Paling Juara Sekitar Kota Tua Jakarta, Jelajah Tempat Makan Istimewa Sekaligus Wisata Sejarah

JawaPos.com - Kawasan Kota Tua Jakarta menyimpan banyak pilihan tempat makan yang tidak kalah menarik dari destinasi wisatanya sendiri.

Dari warung legendaris yang sudah berdiri puluhan tahun hingga kafe modern dalam gedung bersejarah, kuliner di Kota Tua Jakarta terus memanjakan lidah para pengunjung.

Setiap tempat makan di kawasan Kota Tua Jakarta memiliki keunikan tersendiri, mulai dari nuansa kolonial Belanda yang kental hingga konsep fusion art yang sangat menarik anak muda.

Dilansir dari laman Bobobox dan Mamikos pada Rabu (20/5), berikut 19 rekomendasi kuliner tempat makan paling juara sekitar Kota Tua Jakarta.

1. Gado-Gado Direksi

Berlokasi di Jalan Pintu Besar Selatan 1 Nomor 10, Pinangsia, Taman Sari, Jakarta Barat, warung yang sudah berdiri sejak 1967 ini buka setiap hari mulai pukul 09.30 hingga 16.30 dengan harga Rp40.000 hingga Rp50.000 per porsi.

Satu porsi berisi berbagai sayuran hijau segar yang disiram bumbu kacang cokelat kaya rasa, dilengkapi kerupuk udang dan emping, dengan cita rasa yang sangat legendaris hingga pernah menjadi langganan almarhum Gus Dur.