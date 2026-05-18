14 Mall di Bandung yang Selalu Ramai, Cocok Liburan Berburu Diskon atau Sekadar Nongkrong

JawaPos.com – Bandung adalah kota tujuan liburan yang tak pernah sepi, dengan deretan mall ramai yang menawarkan pengalaman belanja dan hiburan lengkap.

Dari mall bergaya Eropa dengan konsep semi-outdoor hingga pusat perbelanjaan modern terintegrasi hotel dan bioskop, pilihannya sangat beragam.

Setiap mall menghadirkan keunikan tersendiri yang membuat liburan di kota ini semakin berkesan dan tidak membosankan.

Dilansir dari laman Traveloka dan Rumah123 pada Senin (18/5), berikut 14 rekomendasi mall yang selalu ramai cocok buat liburan di Bandung.

1. Trans Studio Mall

Trans Studio Mall di Jalan Gatot Subroto No.289, Cibangkong, Kecamatan Batununggal, buka setiap hari mulai pukul 10.00–22.00 WIB dan menjadi salah satu mall terbesar yang menghadirkan taman bermain indoor terbesar pertama di Indonesia.

Berbagai wahana menarik untuk dewasa maupun anak-anak tersedia di Trans Studio, dilengkapi tenant internasional dan bioskop yang semuanya bisa dinikmati dalam satu kawasan megah.

2. Braga Citywalk