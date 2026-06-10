7 Bulan Terbaik Liburan ke Turki Jangan Sampai Salah Musim!

Jawapos.com - Bagi wisatawan Indonesia, memilih waktu sangat menentukan kenyamanan agar terhindar dari suhu ekstrem atau lonjakan biaya.

Musim semi dan gugur adalah waktu ideal untuk keliling karena suhunya moderat, sedangkan musim panas menjadi puncak kunjungan ke area pantai.

Melansir dari trip.com dan traveltalktours Berikut panduan bulan terbaik ke Turki dengan struktur ringkas :

1. April, Festival Tulip dan Cuaca Nyaman

April adalah waktu terbaik karena alam yang mekar menawarkan pemandangan menakjubkan. Festival Tulip Istanbul sedang mekar penuh di Taman Emirgan. Dengan suhu rata-rata 7–22°C, cuacanya sangat sejuk untuk menjelajahi Hagia Sophia tanpa kepanasan. Bulan ini juga ideal untuk naik balon udara di Cappadocia karena didukung langit cerah.

2. Mei, Musim Semi di Puncaknya

Memasuki Mei, bunga tulip berganti dengan hamparan bunga liar di pegunungan Anatolia. Suhu udara menghangat ke kisaran 12–26°C, menjadikannya waktu sempurna untuk mendaki jalur Lycian Way. Suhu bersahabat ini membuat perjalanan sejarah ke kota kuno seperti Ephesus dan teras Pamukkale terasa jauh lebih nyaman.

3. September, Musim Gugur Romantis dan Terjangkau

September menjadi bulan favorit wisatawan yang ingin menghindari keramaian. Meskipun musim gugur dimulai dan suhu turun ke kisaran 17–30°C, air laut di Antalya dan Fethiye tetap hangat untuk berenang. Keuntungan utamanya adalah harga hotel yang mulai turun karena sudah melewati puncak liburan.

4. Oktober, Dedaunan Berwarna dan Suasana Tenang

Pemandangan Turki di bulan Oktober sangat memukau dengan gradasi warna musim gugur pada pepohonan di Istanbul dan Cappadocia. Suhu udara sejuk berkisar 12–25°C dan jumlah turis menurun drastis sehingga akomodasi lebih murah. Di akhir bulan, kamu bisa menyaksikan kemeriahan Republic Day Pada 29 Oktober.

5. Juni, Pilihan untuk Pecinta Pantai

Juni menandai dimulainya musim panas dengan suhu berkisar 17–32°C. Bulan ini adalah waktu terbaik menjelajahi Turkish Riviera seperti Bodrum dan Fethiye untuk berlayar atau bersantai di pantai. Walau tempat sejarah mulai terik dan antre, balon udara di Cappadocia tetap beroperasi optimal.

6. Desember, Salju Pertama dan Nuansa Dongeng

Bagi yang ingin melihat salju, Desember memberikan transformasi ajaib di mana Cappadocia berubah menjadi negeri dongeng putih. Istanbul mendingin di suhu 2–14°C dengan hujan atau salju tipis. Karena termasuk low season, harga penerbangan sangat murah dan tempat wisata bebas antrian.