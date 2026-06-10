7 Bulan Terbaik Liburan ke Turki Jangan Sampai Salah Musim!

Ilustrasi istanbul Turki / Magnific
Jawapos.com - Bagi wisatawan Indonesia, memilih waktu sangat menentukan kenyamanan agar terhindar dari suhu ekstrem atau lonjakan biaya.
Musim semi dan gugur adalah waktu ideal untuk keliling karena suhunya moderat, sedangkan musim panas menjadi puncak kunjungan ke area pantai.
Melansir dari trip.com dan traveltalktours Berikut panduan bulan terbaik ke Turki dengan struktur ringkas :
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1. April, Festival Tulip dan Cuaca Nyaman
April adalah waktu terbaik karena alam yang mekar menawarkan pemandangan menakjubkan. Festival Tulip Istanbul sedang mekar penuh di Taman Emirgan. Dengan suhu rata-rata 7–22°C, cuacanya sangat sejuk untuk menjelajahi Hagia Sophia tanpa kepanasan. Bulan ini juga ideal untuk naik balon udara di Cappadocia karena didukung langit cerah.
2. Mei, Musim Semi di Puncaknya
Memasuki Mei, bunga tulip berganti dengan hamparan bunga liar di pegunungan Anatolia. Suhu udara menghangat ke kisaran 12–26°C, menjadikannya waktu sempurna untuk mendaki jalur Lycian Way. Suhu bersahabat ini membuat perjalanan sejarah ke kota kuno seperti Ephesus dan teras Pamukkale terasa jauh lebih nyaman.
3. September, Musim Gugur Romantis dan Terjangkau
September menjadi bulan favorit wisatawan yang ingin menghindari keramaian. Meskipun musim gugur dimulai dan suhu turun ke kisaran 17–30°C, air laut di Antalya dan Fethiye tetap hangat untuk berenang. Keuntungan utamanya adalah harga hotel yang mulai turun karena sudah melewati puncak liburan.
4. Oktober, Dedaunan Berwarna dan Suasana Tenang
Pemandangan Turki di bulan Oktober sangat memukau dengan gradasi warna musim gugur pada pepohonan di Istanbul dan Cappadocia. Suhu udara sejuk berkisar 12–25°C dan jumlah turis menurun drastis sehingga akomodasi lebih murah. Di akhir bulan, kamu bisa menyaksikan kemeriahan Republic Day Pada 29 Oktober.
5. Juni, Pilihan untuk Pecinta Pantai
Juni menandai dimulainya musim panas dengan suhu berkisar 17–32°C. Bulan ini adalah waktu terbaik menjelajahi Turkish Riviera seperti Bodrum dan Fethiye untuk berlayar atau bersantai di pantai. Walau tempat sejarah mulai terik dan antre, balon udara di Cappadocia tetap beroperasi optimal.
6. Desember, Salju Pertama dan Nuansa Dongeng
Bagi yang ingin melihat salju, Desember memberikan transformasi ajaib di mana Cappadocia berubah menjadi negeri dongeng putih. Istanbul mendingin di suhu 2–14°C dengan hujan atau salju tipis. Karena termasuk low season, harga penerbangan sangat murah dan tempat wisata bebas antrian.
7. Maret, Awal Musim Semi yang Hemat
Maret merupakan bulan transisi dari musim dingin menuju musim semi yang ramah anggaran. Tarif akomodasi berada di level rendah sementara cuaca perlahan menghangat di kisaran 2–18°C. Kuncup tulip mulai bermekaran di akhir bulan, dan wisatawan bisa menikmati tempat populer tanpa berdesakan.
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