Semakin Tua Ketika Liburan Impian Anda Adalah Salah Satu dari 10 Destinasi Ini

seseorang yang menikmati liburan impian./Magnific/freepik
JawaPos.com - Ada masanya ketika liburan impian identik dengan backpacking tanpa rencana, berburu konser musik, atau mengejar kehidupan malam hingga dini hari.
Namun seiring bertambahnya usia, definisi “liburan sempurna” mulai berubah. Kenyamanan menjadi prioritas, ketenangan lebih berharga daripada keramaian, dan pengalaman yang bermakna terasa lebih penting dibanding sekadar mengumpulkan foto untuk media sosial.
Jika Anda mulai merasa lebih tertarik pada tempat-tempat yang tenang, makanan yang enak, pemandangan yang indah, dan jadwal perjalanan yang santai, mungkin ini pertanda bahwa Anda semakin dewasa. Dan ternyata, itu bukan hal yang buruk sama sekali.
Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (9/6), terdapat 10 destinasi yang sering menjadi pilihan impian mereka yang mulai menghargai kenyamanan dan kualitas hidup.
1. Kyoto, Jepang: Menikmati Keindahan dalam Keheningan
Saat masih muda, Tokyo mungkin lebih menarik dengan hiruk-pikuknya yang tak pernah tidur. Namun seiring waktu, Kyoto menawarkan sesuatu yang jauh lebih berharga: ketenangan.
Berjalan santai di antara kuil-kuil kuno, menikmati musim gugur yang memukau, atau menyeruput teh hijau sambil memandang taman tradisional menjadi pengalaman yang sulit ditukar dengan pesta semalam suntuk. Kyoto mengajarkan bahwa keindahan tidak selalu harus ramai.
2. Swiss: Tempat di Mana Pemandangan Menjadi Hiburan Utama
Dulu mungkin Anda rela menempuh perjalanan berjam-jam demi festival musik terbesar. Kini, duduk di dalam kereta sambil memandangi pegunungan Alpen yang tertutup salju terdengar jauh lebih menarik.
Swiss menawarkan udara bersih, kota-kota yang rapi, dan ritme kehidupan yang tenang. Tidak ada kebutuhan untuk terburu-buru. Bahkan sekadar menikmati secangkir kopi dengan latar danau yang tenang sudah terasa seperti kemewahan.
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