5 Spot Snorkeling Gratis di Pulau Sapudi Sumenep, Surga Terumbu Karang Alami yang Masih Sepi Wisatawan

JawaPos.com - Pulau Sapudi di Kabupaten Sumenep, Madura, mulai dilirik sebagai destinasi wisata bahari tersembunyi. Tempat itu menawarkan keindahan bawah laut alami tanpa harus mengeluarkan biaya mahal.

Berbeda dengan sejumlah lokasi snorkeling populer yang kini dipadati wisatawan, perairan di sekitar Pulau Sapudi masih relatif asri dengan terumbu karang yang terjaga dan air laut yang jernih. Menariknya, wisatawan bisa menikmati pengalaman snorkeling di beberapa titik terbaik tanpa tiket masuk.

Kondisi laut yang tenang, ekosistem bawah laut yang sehat, hingga minimnya eksploitasi wisata membuat Sapudi menjadi pilihan menarik bagi pencinta wisata alam dan petualangan laut. Berikut lima spot snorkeling gratis di sekitar Pulau Sapudi yang dikenal memiliki terumbu karang alami dan panorama bawah laut memikat.

1. Pantai Pabetaan, Spot Snorkeling Paling Populer di Sapudi Pantai Pabetaan menjadi lokasi snorkeling yang paling sering direkomendasikan wisatawan lokal maupun warga sekitar. Air laut di kawasan ini terkenal sangat jernih hingga ekosistem bawah lautnya bisa terlihat langsung dari permukaan.

Hamparan terumbu karang di Pantai Pabetaan masih terjaga dengan baik karena masyarakat setempat aktif menjaga kelestarian lingkungan laut. Pengunjung juga diimbau untuk tidak membawa atau menggunakan alat yang berpotensi merusak karang.

Selain snorkeling, kawasan pantai ini juga cocok untuk menikmati suasana tenang khas pulau kecil yang jauh dari keramaian kota.

2. Perairan Padang Lamun, Surga Biota Laut di Laut Dangkal Pulau Sapudi juga dikenal memiliki kawasan padang lamun yang cukup luas. Area ini menjadi habitat penting bagi berbagai biota laut sekaligus tempat tumbuh terumbu karang alami.

Perairannya relatif dangkal dan tenang sehingga cocok untuk snorkeling santai, terutama bagi pemula. Saat air laut surut, wisatawan bahkan dapat melihat langsung vegetasi lamun dan ikan-ikan kecil dari dekat.