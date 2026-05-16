Tempat Wisata Religi di Malang Paling Jadi Andalan, Bikin Hati Adem dan Pikiran Tentrem

JawaPos.com – Malang dikenal bukan hanya sebagai kota wisata alam, tetapi juga sebagai kawasan dengan beragam destinasi wisata religi yang kaya nilai.

Dari masjid berarsitektur megah, klenteng bersejarah, hingga desa dengan tradisi keagamaan yang unik, semuanya tersebar di berbagai sudut kota.

Setiap destinasi religi di kawasan ini menawarkan pengalaman spiritual yang berbeda sekaligus wawasan budaya yang menarik untuk dijelajahi.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Ongis Travel pada Sabtu (16/5), berikut 15 rekomendasi wisata religi di Malang.

1. Masjid Agung Jami'

Berlokasi tepat di sisi alun-alun kota dan mudah ditemukan dari berbagai arah, masjid bersejarah ini dibangun dalam dua tahap, yakni pada tahun 1890 dan dilanjutkan pada 1903.

Arsitekturnya mempertahankan desain lama dengan struktur baja dan dua atap tumpang tindih yang menjadi ciri khasnya hingga kini.

Di dalam kawasan masjid, terdapat prasasti pembangunan yang merekam perjalanan panjang berdirinya salah satu masjid paling ikonik di kota ini.

Kawasan alun-alun di sekitar masjid juga dapat dimanfaatkan untuk bersantai bersama keluarga setelah beribadah.