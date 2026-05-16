12 Rekomendasi Mall Paling Hits di Depok, buat Liburan Santai sambil Jalan-jalan Kulineran Sampai Malam

JawaPos.com – Depok dikenal sebagai kota penyangga ibu kota yang kini memiliki deretan mall hits dengan konsep yang semakin beragam dan modern.

Pusat perbelanjaan di kota ini hadir untuk berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, keluarga, hingga eksekutif muda yang ingin menikmati liburan berkualitas.

Setiap mall menawarkan pengalaman berbeda, dari suasana santai semi-outdoor hingga lifestyle center kelas atas yang eksklusif.

Dilansir dari laman Traveloka dan Rumah123 pada Sabtu (16/5), berikut 12 rekomendasi mall paling hits cocok buat liburan di Depok.

1. Margo City

Margo City berlokasi di Jalan Margonda Raya No. 358, Kemiri Muka, Kecamatan Beji, dengan luas bangunan 80.000 meter persegi dan empat lantai, buka setiap hari pukul 10.00–22.00 WIB.

Mall ini menyasar kelas menengah ke atas dengan tenant seperti Uniqlo, H&M, Cotton On, Ace Hardware, Chatime, Sushi Tei, Pepper Lunch, dan Manzone.

Perluasan area sejak 2021 menambah Foodcourt di area extension dan Foodstreet di lantai LG, memperkaya pilihan kuliner pengunjung.

2. Depok Town Square (DeTos)