Sederet 10 Mall Terbaik di Palembang, buat Liburan dengan Belanja, Nongkrong atau Sekadar Jalan-jalan

JawaPos.com – Kota Palembang dikenal bukan hanya sebagai kota bersejarah, tetapi juga sebagai destinasi liburan dengan ragam pilihan mall terbaik yang terus berkembang.

Pusat perbelanjaan di kota ini hadir dengan konsep yang beragam, mulai dari trade center, family mall, hingga lifestyle center yang modern.

Setiap mall menawarkan pengalaman berbeda, mulai dari belanja kebutuhan sehari-hari hingga hiburan keluarga yang lengkap.

Dilansir dari laman Traveloka dan Rumah123 pada Kamis (14/5), berikut sepuluh rekomendasi mall terbaik cocok buat liburan di Palembang.

1. Palembang Indah Mall (PIM)

Palembang Indah Mall atau PIM adalah salah satu pusat perbelanjaan terbesar dan paling dikenal di kota ini, berlokasi strategis di Jalan Letkol Iskandar No. 18, 24 Ilir, Kecamatan Bukit Kecil, dan buka setiap hari pukul 10.00–22.00 WIB.

Mall yang berdekatan dengan Jembatan Ampera ini menyasar gaya hidup eksklusif, khususnya bagi kalangan anak muda dan remaja yang menjadi mayoritas pengunjungnya.

Di dalamnya tersedia beragam tenant fashion ternama, restoran, area bermain anak, bioskop, dan supermarket lengkap untuk kebutuhan sehari-hari.

2. Palembang Icon