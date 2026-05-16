Mancing Mania! Ini 19 Spot Pemancingan yang Ramai Diburu di Malang, Cocok Buat Isi Waktu Liburan

JawaPos.com – Malang adalah surga bagi para pecinta mancing yang ingin menikmati liburan sambil merasakan sensasi memancing di berbagai lokasi menarik.

Dari kolam pemancingan modern dengan fasilitas restoran hingga sungai dan bendungan alami yang kaya ikan, pilihannya sangat beragam.

Setiap spot pemancingan menghadirkan pengalaman yang berbeda, mulai dari mancing kiloan, galatama, hingga mancing liar di alam terbuka.

Dilansir dari laman GoTravelly dan Curve Water Sports pada Sabtu (16/5), berikut 19 rekomendasi spot pemancingan buat mancing saat liburan di Malang.

1. Kolam Pemancingan Telaga Amprong

Kolam Pemancingan Telaga Amprong di kawasan Kedungkandang memiliki dua kolam dengan fungsi berbeda, yaitu kolam besar khusus strike di mana ikan harus dikembalikan ke air, dan kolam kecil untuk sistem kiloan yang hasilnya bisa dibawa pulang.

Kolam strike di sini sering digunakan sebagai arena lomba pancing yang cukup populer di kalangan para pemancing lokal.

2. Omah Tedy Iwak Nem

Omah Tedy Iwak Nem adalah restoran dengan kolam pemancingan unik di mana kolam ikannya berada tepat di tengah area gazebo bambu lesehan yang bisa menampung hingga 200 orang.