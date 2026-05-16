12 Mall Paling Kece di Tangerang, Destinasi Liburan Cari Hiburan atau Sekadar Jalan-jalan

JawaPos.com – Kawasan Tangerang kini dikenal bukan sekadar kota penyangga ibu kota, tetapi juga rumah bagi deretan mall kece yang terus berkembang.

Pusat perbelanjaan di wilayah ini hadir dengan konsep yang sangat beragam, mulai dari lifestyle mall open air, superblok megah, hingga power center bertaraf modern.

Setiap mall menawarkan pengalaman unik yang cocok untuk berbagai kalangan, baik keluarga maupun anak muda yang ingin menikmati liburan akhir pekan.

Dilansir dari laman Traveloka dan Rumah123 pada Sabtu (16/5), berikut 12 rekomendasi mall paling kece cocok buat liburan di Tangerang.

1. Summarecon Mall Serpong (SMS)

Summarecon Mall Serpong atau SMS adalah mall terbesar di kawasan ini, berdiri sejak 2007 di atas lahan yang kini mencapai 115.000 meter persegi dengan total area keseluruhan 193.000 meter persegi termasuk parkir berkapasitas 4.000 kendaraan, berlokasi di Jalan Boulevard Gading Serpong, Kelurahan Pakulonan Barat, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten ini.

Daya tarik utamanya adalah Downtown Walk, kawasan kuliner outdoor yang kerap menghadirkan pertunjukan musik langsung dengan pilihan restoran seperti Saigon Delight, Kimukatsu, Sushi Tei, dan Mapogalmaegi.

Tenant fashion seperti 3Mongkis dan Batik Keris serta gadget store seperti iBox, Mi Home, Samsung by Erafone, dan Garmin turut melengkapi pengalaman belanja di mall ini.

2. AEON Mall